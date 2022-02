I Dipinti Antichi e del XIX secolo sono in vendita da Wannenes

Dipinti Antichi e del XIX secolo in vendita. Dove? Online: il format web-only, nel 2022, non conosce più segreti. Quando? È già in corso, termina l’8 febbraio – affrettatevi. Ed eccoli i protagonisti della battitura di Wannenes, oltre 270 lotti che spaziano senza indugio da un Interno di cucina di Martin Dichtl (stima: 800 – 1.200 euro) a una Fuga in Egitto attribuita a Paolo Fiammingo (stima 2.600 – 3.200 euro), fino al Ritratto di Francesco I Medici di un pittore del XVI –XVII secolo (stima 4.000 – 7.000 euro). «Una felice combinazione tra qualità delle opere e ricerca storico artistica», per usare le parole di Antonio Gesino, Capo Dipartimento Dipinti Antichi della maison. E gli fa eco Rosanna Nobilitato, a capo dei Dipinti del XIX secolo, che con la sua selezione traccia un «panorama originale ed esaustivo della pittura e scultura italiana ed europea dell’Ottocento». Ancora un paio di nomi, per rendere l’idea dell’offerta: le Contadine nei campi di William Page Atkinson Wells, con quelle figure che si stagliano, delicate, su uno sfondo ventoso (stima: 2.000 – 3.000 euro); e chiude il cerchio Bretagna di Richard Edward Miller, tutta immersa in una eccezionale luce del Nord (stima: stima 1.000 – 1.500 euro). Per aggiudicarseli, basta solo un click.

