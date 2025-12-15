Il gran finale di Cambi Casa d’Aste, tra moda, design e icone pop

Tempo di regali preziosi da Cambi Casa d’Aste. La maison milanese propone una dopo l’altra le aste di Fashion vintage, Venini 1970-2020, Orologi da polso, Manifesti e Collectibles, a chiusura del calendario 2025. Un’anteprima dei pezzi da non perdere.

Si parte martedì 16 dicembre con ben 168 pezzi che omaggiano la moda del XX e XXI secolo, a partire dalle borse e gli accessori delle più celebri maison internazionali. Come la Chanel Flap Bag in cuoio, in edizione limitata, realizzata tra il 1991 e il 1994 (stima: €3.000 – €5.000); o l’iconica Birkin 35 di Hermès in pelle rossa, realizzata intorno al 2001 (stima: €5.500 – €7.000). Sempre Hermès – la borsa dei sogni, che quest’anno ha raggiunto tetti stratosferici nelle aste internazionali – è protagonista da Cambi con una Kelly 40 del 1996 in pelle color avorio (stima: €6.000 – €7.000) e una Birkin 40 in pelle marrone del 2002 circa (stima: €6.000 – €7.000). e si arriva a due rari bauli da viaggio Louis Vuitton, uno in tela e pelle dotato di cassetti, appendiabiti e valigetta interna stimati €7.000 – € 12.000.

Sempre il 16 dicembre, Cambi Casa d’Aste propone in via San Marco una bella carrellata di 250 vetri Venini selezionati da una collezione privata milanese, dal 1970 al 2020, tra capolavori iconici e sperimentazioni contemporanee. E si prosegue mercoledì 17 dicembre con i Manifesti e i Collectibles: «Un catalogo dedicato alla cultura visiva e agli oggetti iconici del Novecento», lo definisce la maison, «in un dialogo tra arte grafica, pubblicità, cinema, musica e design». Ce n’è per tutti i gusti, tra manifesti d’epoca cinematografici, pubblicitari e di propaganda, oggetti da collezione, memorabilia, giocattoli vintage, gadget, vinili e altre curiosità.

Per rendere l’idea, c’è Darth Vader, realizzata in occasione del 40° anniversario di Star Wars (stima: €250 – €350) tra i lotti selezionati da Cambi; o ancora Iron Man, versione Mark XXI del Marvel Cinematic Universe (stima: €200 – €300); e Wonder Woman della DC Comics (stima: €250 – €450). Il top lot assoluto proviene dall’universo giapponese degli anime: un set completo di 64 carte Pokémon della serie Jungle del 1999 (stima: €800 – €1.600). Tra i manifesti, invece, spiccano creazioni come quella di Jean D’Ylen per il vermouth Branca (stima: €1.900 – €3.800), Fortunato Depero per il bitter Campari (stima: €2.000 – €4.000) e Francesco Nonni per l’acqua minerale Fonte Meo (stima: €2.000 – €3.500). In catalogo troviamo ben 7 esemplari di Leonetto Cappiello, considerato uno dei padri dell’arte pubblicitaria italiana, tra cui una pubblicità per il bitter Campari del 1921 (stima: €2.000 – €4.000), uno per la stagione balneare di Livorno del 1901 (stima: €3.000 – €5.000) e l’iconico Spiritello Campari del 1921 (stima: €3.000 – €5.000).

Non finisce qui. Chiude in bellezza, il 17 dicembre, alle 16, l’appuntamento di Cambi con l’eccellenza dell’orologeria internazionale del XX e XXI secolo, che si traduce in una selezione curata di orologi vintage e contemporanei firmati dalle più prestigiose maison svizzere e internazionali. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai e Vacheron Constantin, tutti presenti all’appello, tra pezzi iconici, limited edition e modelli rari. Un’ottima occasione per recuperare tesori del collezionismo all’asta.