Il limite è il cielo del Grand Palais, ad Art Basel Paris 2025

Oh La La, c’è tutto il mondo dell’arte sotto il cielo plumbeo di Parigi. Mentre la rana gonfiabile di Alex da Corte prende il volo, triste, in Place Vendôme, mentre l’assistente iperrealistica di Elmgreen & Dragset prosegue il suo sonno affranto nella vetrina di Massimodecarlo Piece Unique. E intanto Paris Internationale debutta sugli Champs-Élysées, Guido Reni si mette in mostra prima della vendita combinata tra Artcurial e Millon, Sotheby’s e Christie’s si fanno belle, bellissime – la prima con Magritte, di tutte le dimensioni, Christie’s schiera Gnoli, Kounellis, il blu infinito di Klein. Al Grand Palais, sulla Senna, la vera ragione di questo fermento: l’edizione numero quattro del colosso Art Basel Paris.

Quindi, le coordinate: 206 gallerie (contro le 289 di Basilea e le 240 di Hong Kong, giusto per prendere le misure), 41 Paesi, 29 new entries, e quest’anno una preview prima della preview, per pochissimi collezionisti selezionati (soli 6 inviti per ogni booth), a dare il senso di elite, di evento vip. «L’Avant Première di Art Basel si è dimostrata un’idea molto intelligente che ha funzionato su tutti i fronti», rivela Iwan Wirth, Presidente di Hauser & Wirth. «Quando si presenta un’opera d’arte di grande valore a grandi persone, la magia si scatena all’istante. Abbiamo subito venduto il nostro fiore all’occhiello, un eccezionale dipinto del 1987 di Gerhard Richter, presso il nostro stand». Nota a margine, un Richter da $ 23 milioni, perfettamente in pendant con la super retrospettiva alla Fondation Louis Vuitton. Oltre a opere come Concetto spaziale, Attese (1964-65) di Lucio Fontana ($ 3,5 milioni), Femme de Monaco di George Condo ($ 1,8 milioni), a cui si aggiungono le prime vendite del mercoledì, da Masturbating Man (1985) di Bruce Naumann ($ 4,8 milioni) a Femme brune (1941-1942) di Francis Picabia (€ 850.000). «È chiaro che, come la vista sopra di noi al Grand Palais, il cielo è il limite».

Opere museali ovunque, ça va sans dire. Vedi lo stand di Gagosian che porta un old master a pieno titolo nella fiera regina del contemporaneo, una Vergine col Bambino di Rubens del 1611-14 (andava all’asta da Sotheby’s, nel 2020, per $ 7,1 milioni); e la mette in dialogo con i giganti contemporanei, con il nuovo dipinto di John Currin, Supermoon (2025), con l’erotismo ostentato di Le Baiser di Auguste Rodin (1905-1910 circa). «È stato espressamente autorizzato a essere incluso nel settore principale di Art Basel Paris in riconoscimento della sua eccezionale qualità e della sua risonanza con altre opere presenti nello stand», spiegano dalla galleria.

Affari importanti, già durante l’Avant Premier, per tutti i nomi blue-chip. Così Xavier Hufkens vende Tracey Emin per £ 1,2 milioni, Alice Neel per $ 1 milione e Thomas Houseago per $ 575.000. «Che inizio incredibile a Parigi», rivela Hufkens a exibart. «Un inizio stellare, e un segno promettente di ciò che ci aspetta». Da White Cube, Charioteer (2007) di Julie Mehretu vola dritta a $ 11,5 milioni. Mentre Thaddaeus Ropac assegna un Alberto Burri del 1953 per € 4,2 milioni, due opere di Georg Baselitz – Cowboy (2024) per € 3,5 milioni e Geste Winken (1995) per € 1,2 milioni. Pace Gallery sfiora i $ 10 milioni con Jeune fille aux macarons, un Modigliani maturo, del 1918, con quei «… colori ossidati, allungamenti manieristi e quelle ironiche dislocazioni dei lineamenti dei suoi soggetti – occhi a dondolo e nasi pendenti, teste ovali su colli tubolari» – lo scrive lo storico dell’arte James Thrall Soby – «che sono così inconfondibilmente suoi».

Altri highlights sparsi tra i booth: un gigante mobile colorato di Alexander Calder, Eight Polygons (1973), occupa lo stand di White Cube, proprio mentre il Whitney Museum of American Art di New York celebra il centenario del Cirque Calder. Un monumentale pastello su carta di Paula Rego, The Cake Woman, è esposto da Victoria Miro – ottimo tempismo, a una settimana esatta dal record per Rego (£ 3,5 milioni per Dancing Ostriches from Walt Disney’s ‘Fantasia’ da Christie’s London, nella settimana di Frieze). E a proposito di trend del mercato: da Di Donna s’incontra un Claude Lalanne fuori misura, Choupatte del 2014, proprio quando sui rostri impazza, e non si arresta, la Lalanne-mania.

Gli italiani, presenti. Vedi P420, che comunica, tra le altre, vendite per un Filippo de Pisis esposto alla Biennale di Venezia 2024 (asking price € 100.000, IVA esclusa), diverse opere di Irma Blank, tra cui Avant-testo 29-7-99 (Asking price € 130.000, IVA esclusa) e fa sold out per i lavori di Rodrigo Hernández (price range tra € 6000 e € 12.000). «La fiera è stata fin dal primo istante iperdinamica», dichiara a exibart la galleria. Poi ancora – tra gli altri – gli stand di Alfonso Artiaco, Cardi, Franco Noero, Lia Rumma, Tornabuoni Art, i giganti Massimodecarlo e Galleria Continua. Giò Marconi punta ancora sullo storico: «Per questa Parigi abbiamo portato due artisti italiani degli anni 60-70 come Valerio Adami ed Emilio Tadini e due artiste donne che sono Sonia Delaunay e Louise Nevelson». Price range compreso tra € 18.000 ed € 325.000. Mentre, dal suo stand, la gallerista Raffaella Cortese rivela a exibart «un forte interesse da parte di collezionisti internazionali, in particolare provenienti dall’Asia, dal Sud America e dagli Stati Uniti, ma anche dall’Europa e, come sempre, dall’Italia, la cui presenza si conferma solida e partecipe. Notiamo ancora un collezionismo attento anche alle fasce di mercato intermedie, segno di un interesse consapevole. L’unico aspetto che, per ora, sembra essere meno visibile è la presenza di curatori e direttori di museo, che confidiamo possano arrivare nei prossimi giorni». Il range di prezzi? Tra € 30.000 e € 300.000.

Alle 20 è la fine dell’anteprima, si fa scuro il cielo di vetro sul Grand Palais.

È tutto – non sarà mai tutto – dalla preview di Art Basel Paris.