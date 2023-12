Il Ponte Casa d’Aste, è record mondiale per Bruno Munari

Fanno breccia nel cuore dei collezionisti i capolavori riscoperti de Il Ponte Casa d’Aste. «Ci vogliono coraggio, competenza e capacità di riconoscere quelle opere storiche in grado di provocare reazioni sul mercato», rivelava il Capo Dipartimento Freddy Battino a exibart, alla vigilia dell’asta di arte moderna e contemporanea (qui). Ed ecco il risultato finale: oltre € 5,5 milioni di fatturato, il 92% di lotti venduti, il 155% di rivalutazione dei prezzi base e 3 nuovi record mondiali.

Primo fra tutti, la Buccia di Eva di Bruno Munari, una maestosa Nike futurista adagiata in un paesaggio notturno, geometrico, testimoniato soltanto da uno spicchio di luna. Il viso maschera, la testa reclinata; è passato di mano per € 176.400 il grande dipinto, la stima era di € 60.000-80.000. Ancora, Collina a Imbersago (Paesaggio con gure), un capolavoro museale e materico di Ennio Morlotti, corre veloce a € 201.600. Poi la labirintica Spirale dello scultore Edgardo Mannucci, il totale è di € 18.900.

Non solo. C’è Hans Hartung tra i top lot del catalogo (€ 252.000), insieme al monumentale Bosco dell’Amore di Renato Guttuso che racchiude il ciclo della vita, oltre 4 metri di lunghezza e un’esposizione al Palazzo Reale di Milano alle spalle (€ 100.800). Bene anche per Zone riflesse di Paolo Scheggi (€ 138.600), per la scultura Sole elogio del 3 di Giò Pomodoro (€ 37.800), per il Kupka che polverizza i pronostici dritto al tetto di € 95.000, per il dipinto Black City New York di William Congdon (€ 35.280). Chiude il novembre degli incanti in bellezza, l’ultima performance de Il Ponte Casa d’Aste.