Il Ponte Casa d’Aste: gocce di diamanti, coralli e contrappunti plastici

Oltre duecentocinquanta lotti di Arte Orientale, con tesori che spaziano senza tentennamenti tra porcellane della Famiglia Verde a un bel nucleo di snuff bottles – oggetti eterogenei per materiali, epoche, stili di realizzazione. Una ricca selezione di Gioielli e pezzi preziosi, a partire da uno straordinario diamante a goccia da ct. 16,44, unico per purezza e colore, stimato fino a € 1,2 milioni. E poi ancora l’immancabile appuntamento con l’Arte Moderna e Contemporanea, con nomi altisonanti che includono Wildt, De Pisis, Campigli, ma anche Capogrossi, Melotti, Fontana. C’è tutto questo tra le proposte primaverili de Il Ponte Casa d’Aste: le riassumiamo qui, in ordine cronologico, in una photo gallery d’eccezione.

Arte Orientale – 12 maggio

Gioielli – 26 e 27 maggio

Arte Moderna e Contemporanea – 24 e 25 maggio