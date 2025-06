In Slovenia apre il Muzej Lah, un nuovo museo privato dedicato all’arte contemporanea

Il pendio naturale di una collina, una radura di alberi tutt’intorno, sullo sfondo il verde delle Alpi Giulie. È qui che – oltre le increspature del lago di Bled, il castello, l’isola, il campanile – sorgerà il Muzej Lah: un nuovo museo d’arte contemporanea interamente dedicato alla collezione dei filantropi Igor e Mojca Lah. Vale a dire 5000 m² occupati da più di ottocento opere, un centinaio di artisti tra nomi sloveni e internazionali messi insieme in trent’anni di ricerca dalla coppia, da Anselm Kiefer a Joseph Beuys, e poi Ilya ed Emilia Kabakov, William Kentridge, Zoran Mušič, Neue Slowenische Kunst. «Volevamo creare un’istituzione in Slovenia dove visitatori provenienti da vicino e da lontano potessero trovare ispirazione», spiegano Igor e Mojca Lah, «un luogo che celebrasse l’arte e riunisse alcuni dei più grandi artisti del XX e XXI secolo». Detto, fatto. Il Muzej Lah aprirà i battenti, è ufficiale, nell’estate 2026.

Prosegue così l’inarrestabile ascesa dei musei privati, come la definiva nel 2021 Georgina Adam nella sua indagine magistrale. Al timone del progetto, l’ultra blasonato David Chipperfield Architects, lo studio d’architettura fondato dal britannico Sir David Chipperfield, vincitore del Pritzker Architecture Prize 2023. «Fin dall’inizio», rivelano i coniugi Lah, «non abbiamo avuto dubbi sul fatto che dovesse essere David. Abbiamo cercato un architetto il cui lavoro, che ammiriamo da tempo, incarnasse principi e valori che condividiamo e ci sono cari: dialogo, chiarezza, rigore, quite power». Chipperfield dà una forma – rispettosa, organica – allo spirito del luogo. Lo traduce in un tetto spiovente che rima con la topografia del terreno, in volumi in dialogo con lo spazio, e poi in sale, cortili e terrazze che danno vita a un ambiente ideale. Per la collezione, per i visitatori. «La posizione del museo, immersa nello splendido paesaggio vicino al Castello di Bled», conferma Chipperfield, «ha ispirato il nostro approccio progettuale». Ma guai a definirla una semplice sede espositiva.

Sarà anche un polo culturale, il Muzej Lah, un luogo al servizio della comunità locale e internazionale – glocal,come va di moda dire. Presto spiegati la biblioteca, il centro di ricerca, il ristorante, uno spazio commerciale e perfino le gallerie, tutti concentrati sotto il cielo placido di Bled. All’ombra delle montagne, degli alberi, del campanile in mezzo al lago e compagnia. «Il Museo Lah», commenta Anton Mežan, Sindaco di Bled, «permetterà ai visitatori di trascorrere più tempo in città. Chi è interessato all’arte contemporanea verrà a Bled solo grazie a questa nuova attrazione. E credo che questo accadrà anche al di fuori dei picchi della stagione turistica, quando Bled può essere vissuta in un modo completamente diverso, più profondo e più immersivo». Una sorta di fiaba contemporanea.

Quando Larry’s List pubblicava il suo Private Art Museum Report, nel 2023, erano 446 i musei d’arte contemporanea privati sparpagliati per il mondo, Germania al primo posto (60), medaglia d’argento per gli Stati Uniti (59), seguiva la Corea del Sud (50). E circa un terzo del totale, 152 strutture per la precisione, risultavano fondate nell’ultimo decennio – l’inarrestabile ascesa di cui parlava Georgina Adam due anni prima, tra ambizioni personali e utilità pubblica, implicazioni burocratiche e rilancio delle collezioni. Ora c’è un nuovo faro da accendere, sul lago di Bled.