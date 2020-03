In vendita un disegno di Albrecht Dürer appena riscoperto

Un disegno inedito di Albrecht Dürer è stato scoperto e viene venduto dal gallerista londinese Agnews. Il disegno a Vergine con il Bambino è stata datata intorno al 1503. Agnews sostiene che si tratta di uno studio altamente finito per uno dei migliori acquerelli di Dürer, La Vergine con animali (1506), ora all’Albertina di Vienna. In particolare, i panneggi nelle due opere sono simili. Christof Metzger, che ha curato la mostra dell’Albertina dedicata a Dürer (che ha chiuso a gennaio), ha confermato l’attribuzione dell’opera di Agnews, che presenta in basso l’autentico monogramma “AD”.

Il disegno ad inchiostro di Agnews, su una raffinata carta italiana, raffigura la Vergine seduta su una superficie erbosa, che sorride allo spettatore. Il Cristo è insolitamente di spalle in piedi poggiato al grembo della madre e tiene in mano un fiore. Mostra le natiche nude mentre raccoglie un fiore per sua madre.

Agnews ha dichiarato che non esporrà il disegno alla fiera Tefaf di Maastricht, che si aprirà sabato e nessun prezzo è stato reso noto dal direttore della galleria, Anthony Crichton-Stuart.

Pochissimi disegni di Dürer rimangono in mani private. Nel 2016 Sotheby’s ne aveva offerto uno con una stima che va da un milione a un milione e mezzo, che è rimasto invenduto. La Vergine e il bambino per la rarità e le condizioni in cui è stato conservato è un disegno degno di un museo.

Il venditore del disegno è una collezione americana anonimo, probabilmente i discendenti dell’architetto Jean-Paul Carlhian, di Concord, nel Massachusetts, morto otto anni fa.