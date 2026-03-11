Inizia TEFAF Maastricht, un viaggio nella storia dell’arte lungo più di 7000 anni

Dal 14 al 19 marzo (preview 12 e 13 marzo), l’appuntamento obbligato per collezionisti, curatori, studiosi e addetti ai lavori dell’arte è TEFAF Maastricht. La fiera che raccoglie negli spazi del MECC oltre 7000 anni di storia, senza limiti di categorie. Solo una parola d’ordine: la qualità museale, sia che si tratti di antico, di design, di gioielli o di contemporaneo. Come uno dei quattro autoritratti incisi all’acquaforte del 1630 in cui Rembrandt utilizzò il proprio volto per esplorare una serie di emozioni, ora è Kunsthandlung Helmut H. Rumbler a metterlo in mostra (e in vendita) al TEFAF. O Galerie Cybele, che porta una statuetta mummiforme rappresentante la divinità funeraria PtahSeker-Osiride, del periodo tolemaico, 323-230 a.C. Robilant + Voena punta, tra gli altri, sui caravaggeschi, con opere del Maestro del Lume di Candela, Stomer e Baglione. Menzione speciale per il bronzo di Paolo Troubetzkoy che ritrae Gabriele D’Annunzio, da Alessandra Di Castro Antichità – proprio ora che l’artista è protagonista di una mostra alla GAM di Milano. E ancora una incredibile stele funeraria scolpita in marmo attico, che raffigura una giovane donna di profilo, Medea, entro una cornice architettonica: a selezionarla per i collezionisti e il pubblico di TEFAF è David Aaron. 276 gallerie e mercanti d’arte, provenienti da 24 nazioni e tutti e 5 i continenti propongono a Maastricht un viaggio dall’antichità al presente.

Così Antonacci Lapiccirella Fine Art, che a Roma ha sede in via Margutta, a Maastricht presenzia con una vera e propria mostra nella mostra dedicata ai pittori svedesi di inizio Novecento. S’intitola Swedish Lights e mette al centro il fascino dei paesaggi nordici e la silenziosa magia della luce svedese, trasformando ogni scena in un’esperienza contemplativa. Qualche nome? Gustaf Fjæstad, Oskar Bergman, Jacob Olof Magnus Thunman e Axel Gabriel Zachrisson – vale a dire quella generazione di pittori scandinavi che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, seppe mediare tra la tradizione accademica e le nuove istanze del naturalismo e del simbolismo europeo. Ma non manca una selezione di dipinti e sculture di artisti europei dalla metà del XIX secolo alla prima metà del XX secolo, da Theodore von Holst all’artista parigina Henriette Daux.

Estremamente variegata e preziosa la proposta di Matteo Salamon, dal fondo oro della raffinata cultura tardogotica tra Venezia e Firenze, attraverso la sontuosa materia di Cipper, fino alle più audaci interpretazioni del Novecento. Un filo rosso conduce all’eleganza parigina di Madame Fernande Costa Torro, ritratta da Gino Severini, e alla dimensione rivoluzionaria dei Concetti spaziali di Lucio Fontana, dove la superficie diventa riflessione sullo spazio e sul tempo. E si prosegue con il design raffinato della Galleria Rossella Colombari, l’arte contemporanea di Galleria Continua, passando per Lebreton, Galerie Canesso, GRIMM.

Fondantico di Tiziana Sassoli presenta un nucleo di importanti dipinti che attraversa cinque secoli di storia della pittura, dalla fine del Quattrocento alla metà del Novecento. Per anticipare solo alcuni degli highlights dello stand: una straordinaria tavola raffigurante la Madonna col Bambino e i santi Sebastiano, Giovanni Evangelista, Antonio Abate e Giacomo eseguita dal ferrarese Lorenzo Costa negli anni giovanili (1485 circa); una tavoletta con la Fuga in Egitto del Guercino, primizia giovanile databile al 1615 o poco oltre, nella quale il paesaggio assume un ruolo primario; la Maddalena penitente eseguita dalla celebre pittrice Artemisia Gentileschi negli anni della sua maturità artistica trascorsa a Napoli, dove si trasferì nel 1630; e ancora gli Argonauti di Gaetano Gandolfi, che vanta anche un importante curriculum espositivo.

Da Brun Fine Art, una selezione d’eccellenza della grande tradizione scultorea europea dal Seicento all’Ottocento. C’è la Mädchen welches mit den Vögeln spielt (Ragazza che gioca con gli uccelli) del tedesco Rudolph Schadow (1786-1822), primo artista moderno che all’inizio dell’Ottocento è dichiaratamente impegnato in sculture di genere all’antica. C’è il Bacco di Giuseppe Maria Mazza, ispirato da modelli antichi e da prototipi di Michelangelo. E, sempre in tema di opere eccezionali, ci sono i due angeli di Giuseppe Mazzuoli, in terracotta dorata poggianti su basi lignee marmorizzate. Mentre Cantore Galleria Antiquaria presenta in anteprima esclusiva, al TEFAF, l’olio su tela raffigurante L’Estasi di Maria Maddalena, una rara opera giovanile di Gerard van Honthorst (1592-1656) recentemente acquisita dal Centraal Museum Utrecht («un palcoscenico privilegiato», comunica la galleria, «per presentare al pubblico e agli addetti ai lavori un’opera che anticipa i contenuti della retrospettiva presentata dal Museo di Utrecht»). Appuntamento a Maastricht, con i capolavori della storia dell’arte.