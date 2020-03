La casa d’aste online Paddle8 dichiara fallimento

La casa d’aste online Paddle8, fondata nel 2011, ha da sempre vissuto tra alti e bassi, ma pochi giorni a ha presentato istanza di fallimento a New York (capitolo 11 protezione fallimentare). La mossa arriva dopo che il New American Cinema Group, associazione senza scopo di lucro che aveva ha intentato una causa contro la casa d’aste per presunta appropriazione indebita di fondi ricavati da un’asta di beneficenza tenutasi lo scorso novembre, che includeva opere donate da artisti come Kiki Smith. Anche i cantanti Jay-Z e Justin Bieber, che hanno organizzato aste attraverso Paddle8, sono elencati come creditori.

“Siamo profondamente preoccupati per la dichiarazione di fallimento di Paddle8, in particolare dato che il direttore del consiglio di Paddle8, Peter Rich, ha specificamente riconosciuto a Paddle8 obblighi di pagamento al nostro ente di beneficenza meno di una settimana fa e ci ha assicurato che Paddle8 aveva “preso accordi per saldare immediatamente i fondi del cliente”, afferma Paul Cossu, avvocato del New American Cinema Group. “Ora sembra che questa non fosse altro che una tattica di stallo in malafede per far guadagnare tempo a Paddle8 per trasferire il denaro che dovrebbe andare in beneficenza ai suoi avvocati”.

Paddle8 dopo la decisione di dichiarare fallimento ha detto a The Art Newspaper: “Stiamo adottando la protezione fallimentare del capitolo 11 per proteggere la società e le sue risorse da manovre legali aggressive che potrebbero essere dannose per i nostri clienti e partner. Questo ci consente di collaborare con i nostri creditori senior per stabilire le priorità delle organizzazioni non profit con le quali intratteniamo rapporti di lunga data. Non stiamo bloccando l’azienda Questa decisione è stata presa per proteggere i nostri partner e preservare la società”.