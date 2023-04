La casa di Jane Austen è in vendita per £ 8.5 milioni

Abitazioni da sogno e dove trovarle. In vendita nell’Hampshire, pare, tra i prati di erica e grappoli di glicine tanto cari alla letteratura dell’epoca vittoriana. Ed è proprio la casa natale di Jane Austen ad essere offerta sul mercato, Steventon House, quella in cui la scrittrice diede vita ad alcuni dei suoi romanzi più noti, come Orgoglio e pregiudizio (1813) e Ragione e sentimento (1811). O, meglio, la dimora fatta ricostruire dal fratello della scrittrice nel 1826, poi venduta al secondo Duca di Wellington nel 1855. Per accaparrarsela, oggi, occorrono £ 8.5 milioni.

Recita così l’inserzione di Knight Frank e Savills: «Steventon House è un’elegante proprietà di famiglia georgiana […], con 6 camere da letto, costruita nel 1810 dal fratello di Jane Austen, con un cottage, una rimessa per le carrozze, una piscina, un campo da tennis, un bosco, per un totale di oltre 20 ettari». Poi una sfilza di spazi a disposizione, dalle sale di ricevimento alla cucina con mobili su misura, caminetti in pietra e contorni in legno intagliato, soffitti alti, tutti i dettagli perfettamente definiti, unici, ben curati.

«È facile», rivelano dall’agenzia, «capire qui come il periodo di Jane Austen nella proprietà sia stato descritto come il periodo più tranquillo della sua vita, ispirando due dei suoi romanzi più celebri. Questa proprietà è una rara opportunità di possedere una fetta di storia, a breve distanza da Londra». Con tanto di roseto, giardino terrazzato e alberi di ciliegi.

Non è la prima volta che oggetti legati a Jane Austen sfilano all’asta, in realtà, a partire dai suoi libri (una prima edizione di Emma con dedica, nel 2022, trovava casa per £ 375.000). Ma anche i suoi ritratti, come l’acquerello che – si racconta – è l’esemplare più simile alla scrittrice: Sotheby’s lo ha venduto a Londra nel 2013 per la cifra di £ 164,500. Ancora un caso: nel 2016 una lettera scritta dall’autrice veniva aggiudicata per £ 150.000.

Occhi puntati sull’Hampshire, ancora e ancora. Si prevedono nuove cifre d’eccezione.