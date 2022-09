La Ford nera di Lady Diana è stata venduta per 730mila sterline

Nel maggio 2022, da Sotheby’s, una Mercedes del 1955 – modello 300 SLR Uhlenhaut Coupe – veniva aggiudicata per $ 143 milioni, moltiplicando qualsiasi record per un’auto all’incanto. A fine settembre, la competitor Christie’s batterà il martello su una rara Aston Martin DB5 da £ 400.000 – è la stunt car usata per l’ultimo film della serie James Bond (qui). A pochi mesi di distanza, ecco un altro veicolo d’eccezione: da Silverstone Auctions un anonimo acquirente ha acquistato una Ford Escort RS Turbo S1, l’automobile appartenuta a Lady Diana. Nera, in perfette condizioni, inserita in catalogo con appena 24.961 miglia all’attivo. Il prezzo finale? £ 730.000. Senza riserva iniziale, per di più.

«Siamo stati onorati di vendere questa vettura che porta con sé così tanto del nostro recente tragico passato reale», spiega Arwel Richards di Silverstone Auctions. «Se fosse necessaria la prova che Diana rimane per molti la “Regina di Cuori”, eccone la prova». E poi ancora, a proposito della bidding battle decisiva: «L’atmosfera nella sala d’asta era elettrica. La lotta finale per la proprietà dell’auto è stata tra un acquirente di Dubai e uno inglese con sede nel Cheshire, entrambi hanno avanzato offerte online e l’offerente inglese alla fine ha avuto la meglio. Era un prezzo sbalorditivo che nessuno avrebbe potuto prevedere!».

L’automobile – che è stata venduta, tra l’altro, prima della morte della regina Elisabetta II, ma il cui risultato è stato offuscato nei giorni successivi dall’aggravarsi delle sue condizioni di salute – è stata guidata da Diana dal 23 agosto 1985 al 1 maggio 1988. In quegli anni, insieme al suo pilota illustre, sarà spesso fotografata fuori dalle boutique di Chelsea e dai ristoranti di Kensington. Custode silenziosa di pensieri mai svelati.