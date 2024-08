La maglia di Babe Ruth è stata venduta per $ 24,1 milioni

Continua la corsa dei cimeli sportivi sotto il martello delle aste. La maglia Called Shot di Babe Ruth (1895-1948) del 1932 è stata venduta da Heritage Auctions, a Dallas, per la cifra stratosferica di $ 24,1 milioni, diventando lo sport collectible più prezioso di sempre. Ha superato i $ 9,3 milioni della maglia indossata da Diego Armando Maradona durante i mondiali dell’86, e perfino la figurina della stella del baseball Mickey Mantle, aggiudicata per $ 12,6 milioni proprio da Heritage Auctions, nel 2022. «Quasi 90 anni dopo il suo ritiro dal baseball», scrive la casa d’aste, «Babe Ruth continua a farsi strada nei libri di storia».

Trova un nuovo fortunato proprietario la maglia dei New York Yankees che Babe Ruth indossava quando chiamò il suo tiro nella partita 3 delle World Series del 1932. Appartenne allo stesso Ruth dopo il suo ritiro, fu lui a regalarla tempo dopo a un amico golfista negli anni ’40. Rimase con la figlia del destinatario fino agli anni ’90, quando «un pioniere delle aste sportive si recò in Florida per acquistare la maglia per una cifra a sei cifre», riferiscono da Heritage Auction.

Da quel punto, una escalation continua: la maglia fu immediatamente venduta privatamente a un collezionista (non meglio identificato), che la custodì fino a quando non fu messa all’asta nel 2005, come «1932 Babe Ruth New York Yankees Game-Used Road Flannel Jersey Attributed To the Called Shot». Prezzo finale: $ 940.000. Ora il nuovo colpo grosso a Dallas, dove si è aggiudicata il titolo di cimelio sportivo più costoso di tutti i tempi.

«È stato un onore e un privilegio lavorare con questo incredibile pezzo di storia americana», dichiara Chris Ivy, Heritage’s Director of Sports, «sono orgoglioso che ora farà parte di una delle più belle collezioni private al mondo». E aggiunge: «È chiaro dalla forte partecipazione all’asta e dal prezzo record raggiunto che i collezionisti non hanno dubbi su cosa sia questa maglia di Ruth e cosa rappresenti. La leggenda di Babe Ruth e il mito e il mistero che circondano il suo called shot sono uniti in questo straordinario manufatto».