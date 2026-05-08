La primavera di Artesicura: tra Biennale di Venezia e consulenza per i collezionisti privati

Sviluppare un modello integrato di servizi per la tutela e la valorizzazione delle opere d’arte. È questo l’obiettivo di Artesicura, la realtà fondata da Antonio Cecora, e diretta in partnership con Pasquale Fanelli. «Una collezione non è soltanto un insieme di opere», spiega Antonio Cecora, «ma un patrimonio strutturato che deve essere gestito con consapevolezza». Un sistema invisibile, un dietro le quinte necessario: oggi più che mai – mentre l’identikit del collezionista evolve veloce, e diventa sempre più esperto e consapevole – la conservazione preventiva, la documentazione, la tracciabilità e la gestione strategica costruiscono la solidità patrimoniale di una collezione.

«Oggi l’arte è sempre più percepita come un asset patrimoniale», prosegue Cecora, delineando un nuovo modo di “fare collezionismo”, e di “fare tutela”. «Non basta più possedere un’opera: occorre conoscerne provenienza, stato conservativo, documentazione e posizionamento nel mercato. La tutela diventa quindi uno strumento strategico, perché consente al collezionista di trasformare una raccolta privata in un patrimonio leggibile, trasmissibile e valorizzabile nel tempo. Solo attraverso un approccio integrato è possibile proteggere davvero il valore culturale ed economico delle opere».

Ed ecco i punti di forza garantiti da Artesicura: consapevole che uno degli elementi più fragili nel collezionismo domestico resti proprio la conservazione preventiva – con ambienti abitativi non progettati per la tutela delle opere, spesso esposte a fattori di rischio invisibili – la realtà ha sviluppato un modello multidisciplinare che integra competenze tecniche, expertise storico-critica, consulenza legale e strumenti digitali di archiviazione certificata. «L’obiettivo non è soltanto intervenire sul danno», spiegano da Artesicura, «ma costruire una cultura della prevenzione capace di accompagnare il collezionista lungo tutto il ciclo di vita dell’opera».

E la valorizzazione delle opere è anche alla base di tutti quegli elementi come provenienza, condition report, archivi, diagnostica e registrazione digitale (con un ruolo sempre più centrale dei processi di digitalizzazione certificata e i registri blockchain) – vale a dire la documentazione che determina la solidità di una collezione. Tutti punti cardine della consulenza mirata di Artesicura.

Ma l’attività di Artesicura si spinge molto oltre: quest’anno accompagnerà gli artisti italiani Ciro Palumbo e Sasha Vinci alla Biennale Arte di Venezia, con opere che saranno esposte nel Padiglione Tanzania. Si tratta di «un passaggio significativo di Artesicura», rivela la maison, «che testimonia una progressiva evoluzione del ruolo della tutela. La protezione dell’opera non è più soltanto un servizio tecnico, diventa parte di una strategia culturale più ampia, capace di accompagnare artisti e collezionisti all’interno del sistema dell’arte contemporanea».