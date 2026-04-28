La ragazza inquieta di Roy Lichtenstein punta a $ 60 milioni

I riccioli ramati, gli occhi azzurri traslucidi, la fronte corrugata che aspetta, interroga, chiede, la pelle pigmentata da una costellazione di punti Ben-Day. C’è Anxious Girl di Roy Lichtenstein tra i pezzi forti della primavera di Christie’s. Sfilerà il prossimo 18 maggio tra i capolavori del XX secolo, ovviamente a New York, ovviamente tra i lotti della Evening Sale, la stima dritta a $ 60 milioni. In pendant esatto col suo pedigree blasonato: la ragazza ansiosa, o forse solo in attesa, è appartenuta a Holly Solomon (la Principessa del Pop), è stata custodita nella stessa collezione privata per oltre trent’anni, e non ha mai incrociato il suo sguardo languido con quello del pubblico, perlomeno finora. «È un esempio eccellente di Roy Lichtenstein, del 1964, l’apice della sua carriera», conferma Sara Friedlander, Chairman of Post-War and Contemporary Art, Christie’s. «Dal punto di vista compositivo, mette in mostra la singolare capacità dell’artista di distillare complessi elementi visivi in ​​tre componenti fondamentali – linea, colore e forma – e di impiegarli formalmente per trasmettere profonde emozioni umane attraverso storie d’amore senza tempo e immagini ispirate ai fumetti».

La formula è quella collaudata. La stessa che, nel novembre 2015, fece innamorare la salesroom di Christie’s, quando la bocca dischiusa di Nurse volò alla cifra record di $ 95 milioni (ancora insuperata). Alla maniera del volto reclinato, in lacrime, di I…I’m Sorry – un altro capolavoro passato per la collezione Solomon, oggi parte del Broad Museum di Los Angeles. C’è tutto: «Si ritiene che la più antica opera di questo gruppo sia The Engagement Ring del 1961», spiega una nota di Christie’s, «tuttavia, le più sofisticate furono realizzate proprio tra il 1963 e il 1965». L’anno della donna ansiosa in asta al Rockefeller Center, ça va sans dire. In uno sguardo, insieme, bellezza attesa ansia tenerezza vulnerabilità desiderio. Reminescenze di un amore. E un solo punto di partenza ben noto, popolare, come da rinomata tradizione: un fumetto del 1963, Much to Ask! dalla serie a fumetti DC Girls’ Romances. Adesso, un’unica richiesta: quanto è disposto a offrire il mercato? Troppo, forse, da chiedere.