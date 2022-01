La ragazza con gli occhi chiusi di Freud debutta all’asta

Non solo il Picasso surrealista da £ 24 milioni. Christie’s annuncia un altro pezzo forte delle vendite di marzo, una Girl with Closed Eyes ritratta tra il 1986 e il 1987 da Lucian Freud. Una ragazza che ha nome e cognome, in realtà: si chiama Janey Longman, è adagiata su un letto ed è assorta, sognante, in chissà quale fantasticheria. Dorme? Immagina? Che cosa? E che cosa importa, in realtà. Le labbra sono socchiuse, la testa è abbandonata su un fianco. I capelli arruffati, le clavicole sporgenti, costellazioni di lentiggini sulla pelle. La stima? Su richiesta. Ma c’è chi punta dritto ai £ 10 milioni.

«In questo incredibile ritratto», commenta Charles Cator, Deputy-Chairman di Christie’s International, «Lucian Freud mostra un lato più tenero e sensuale, deliziandosi della bellezza del soggetto e desiderando di condividerla con lo spettatore. Quella tenerezza ed emozione mi hanno colpito profondamente quando l’ho visto per la prima volta nella casa del collezionista». Gli fa eco Katharine Arnold, Head of Post-War and Contemporary Art, Christie’s Europe: «Questo ritratto», dichiara, «è il modo in cui ogni donna vorrebbe essere dipinta».

Neanche a dirlo, il curriculum espositivo è di quelli degni di nota. Il dipinto è stato ospitato dall’Hirshhorn Museum di Washington, dal Musée National d’Art Moderne di Parigi, dall’Hayward Gallery di Londra e dalla Neue Nationalgalerie di Berlino. In Italia, a Venezia, ha incrociato lo sguardo del grande pubblico nelle sale del Museo Correr, nel 2005. E ora si prepara ad attirare i riflettori del mercato secondario per la prima volta in assoluto, dopo 35 anni nella stessa collezione privata – e dopo un tour tra New York (4-8 febbraio), Hong Kong (15-17 febbraio) e Londra (dal 23 febbraio), come da migliore tradizione. Appuntamento al 1 marzo, alla 20th / 21st Century: London Evening Sale di Christie’s.