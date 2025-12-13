La Reggia di Versailles ha acquisito una rara tabacchiera della collezione Rothschild

È successo a Londra, durante le vendite dei Classics di Bonhams. Una rara tabacchiera in porcellana della famosa manifattura francese di Sèvres, commissionata da Madame Adélaïde – per contestualizzare: la figlia di Luigi XV e la zia di Luigi XVI – è stata venduta per £ 190.900, a fronte di una stima di £ 80.000 e 120.000. Proveniente dalle collezioni Rothschild, questo oggetto di notevole qualità e provenienza è stato acquisito dalla Reggia di Versailles grazie al patrocinio della Société des Amis de Versailles.

«Abbiamo riscontrato un interesse costante e determinato da parte di collezionisti privati ​​e musei di tutto il mondo per le porcellane della Collezione Richard Deacon», rivela Nette Megens, Direttrice del dipartimento Arti Decorative di Bonhams per il Regno Unito e l’Europa. «Siamo particolarmente lieti dell’acquisizione di questa tabacchiera da parte della Reggia di Versailles, che arricchisce la sua collezione di oggetti legati a Madame Adélaïde e alle figlie di Luigi XV. Tabacchiere reali di questa qualità e provenienza sono estremamente rare, poiché vengono spesso smontate per estrarre le montature o le pietre preziose». La realizzò il gioielliere del re, Charles Ouizille, e fu consegnata a Madame Adélaïde nel gennaio del 1786, prima di entrare nella prestigiosa collezione Rothschild, dove rimase per cinque generazioni. Oggi, è una delle sole quattro tabacchiere di Sèvres conosciute raffiguranti gli animali domestici reali.

Era in buona compagnia, nel corso dell’asta londinese. È il caso del vaso da fiori di Sèvres a fondo verde (bacinella Mahon), datato 1757, venduto per £ 63.900. «Sono noti più di venti esemplari, datati tra il 1757 e il 1776», dichiara una nota di Bonhams, alla fine dell’asta, «il che suggerisce che il pezzo qui offerto potrebbe essere uno dei più antichi». Altri esempi di questa tipologia sono conservati al Metropolitan Museum of Art di New York, al Getty Museum di Los Angeles, alla Royal Collection di Londra e al British Museum di Londra. E chiude in bellezza una rara ciotola rosa marmorizzata, anch’essa di Sèvres, con coperchio e vassoio dipinta da Charles-Nicolas Dodin, datata 1762: è stata acquistata per £ 57.550 dall’Ottema Kingma Stichting per conto dell’Het Princessehof, Museo nazionale olandese della ceramica.