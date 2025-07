La storica villa di Lina Wertmüller è in vendita in Franciacorta

La conoscono in tutto il mondo per la produzione dell’omonimo vino, per gli oltre 200 km tra colline e siti storici. La conobbe e se ne innamorò anche Lina Wertmüller, la prima donna nella storia candidata all’Oscar come miglior regista (per Pasqualino Settebellezze, nel 1976), che insieme al suo compagno di vita, lo scenografo Enrico Job, proprio in queste terre verdeggianti prese casa in una magnifica villa del XVIII secolo. E così, oggi, è la Franciacorta a ospitare una delle proprietà più sorprendenti nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, lo stesso luogo che fu soggiorno e ispirazione per icone del cinema e dello star system del calibro di Sophia Loren, Giancarlo Giannini, Rita Pavone.

Qualche dettaglio, direttamente dall’annuncio: immersa in oltre 6 ettari di parco privato, la proprietà è stata costruita nel 1794 e iscritta al Catasto Napoleonico come “palazzina di villeggiatura”. Composta da edifici disposti a forma di C, mostra oggi un raffinato equilibrio di contaminazioni tra eleganza signorile e vita rurale – «Nonostante la comoda vicinanza alle strade principali», rivela il portfolio, «la villa mantiene un senso di privacy che consente di godere di un’esperienza di vita tranquilla».

Per rendere l’idea: il corpo centrale, con ambienti ampi e luminosi, è disposto su tre piani per oltre 1000 mq superficie ed è suddiviso in due unità indipendenti impreziosite, al piano terra, da splendidi soffitti a volta affrescati e da una loggia panoramica. Mentre il secondo piano custodisce una suggestiva biblioteca-studio in cui potersi rifugiare dalla frenesia quotidiana.

«Ogni stanza della casa è arredata con grande cura e squisito gusto, creando un ambiente elegante e confortevole», specifica ancora l’annuncio di Italy Sotheby’s International Realty. E come se non bastassero le 12 camere e i 12 bagni rispettivi, la tenuta include anche un vigneto DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), un frutteto, un bosco e un grande giardino. Tutto in vendita, rigorosamente con trattativa riservata.