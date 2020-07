L’Arte Moderna e Contemporanea da Pandolfini

Oggi, 8 luglio, nella sede di Borgo Albizi a Firenze, si terrà l’asta del primo semestre del dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea di Pandolfini. Come sempre sarà prodotto il catalogo cartaceo consultabile anche online, così come sarà garantita la partecipazione in sala, in streaming e tramite commissione scritta o telefonica.

I lotti in catalogo, che costituiscono una proposta particolarmente articolata per periodi, movimenti, stili e tecniche, abbracciano tutta la storia del Novecento Italiano e internazionale annoverando opere di Balla, Tato, Sironi, Guttuso, Morandi, Bueno, Mitoraj, Arman, De Chirico, Campigli, De Pisis, Severini, Music, Fontana, presente con una rara realizzazione su vetro realizzata nel 1952-53 per una delle sue collaborazioni con Osvaldo Borsani quando, assieme, crearono complementi d’arredo che sono delle vere e proprie opere d’arte e ancora Burri, Morlotti, Buzzati, Salvo, Appel, Lindstrom, Bonalumi, Simeti, Maria Lai, Schifano, Rotella, Tilson, Tano Festa, Corpora, Accardi, Novelli, Melotti, Pomodoro, Cascella, Paladino, Roy Lichtenstein e tanti altri nomi.

Come sempre non mancheranno interessanti proposte di contemporaneo, una ricca collezione che comprende nomi internazionali come Bansky, Sol Lewitt, Jan Knap, Jonas Wood, Joel Peter Witkin, mentre per gli artisti nazionali ricordiamo Chiara Dynys, Lo Giudice, Arnol Mario dall’O, J. Guatamacchi, Eva Marisaldi, Riello, Naoto Kawahara

e molti altri.

Tra le sculture non poteva mancare anche in questa vendita un’opera di Igor Mitoraj, lo scultore contemporaneo che più di altri ha messo in dialogo classicità e modernità; gli eroi e i miti greci raffigurati dallo scultore polacco, divengono così un trait d’union tra il passato e il futuro, concetto che è ben rappresentato dalla scultura Piede con mano, un bronzo del

2001 inserito in catalogo.

