Le ricchissime aste a tempo di Blindarte

La stagione delle aste e il mercato in generale, stanno vivendo la loro nuova normalità soprattutto grazie al web: le aste online continuano ad essere una delle forze trainanti del sistema. In questi giorni proprio il sito web di Blindarte presenta una nutrita serie di aste a tempo, con una scadenza differente per ogni lotto e nuove opere proposte ogni giorno, così da dare continuità all’offerta e mantenere vivo l’interesse. Molti i servizi offerti ai clienti, differenti per compratori e venditori, ponendo l’attenzione su ogni momento della fase di compravendita: dagli alert sulle offerte alla possibilità di vedere dal vivo nelle sedi di Milano e Napoli le opere in asta, ma soprattutto una velocizzazione dei tempi, dal primo contatto all’effettiva vendita possono anche bastare pochissimi giorni, anche con assistenza virtuale, senza attendere i normali tempi (a volte lunghi) delle aste tradizionali.

Online i cataloghi di, Arte moderna e contemporanea, Arte + Contemporanea, Fotografia, Dipinti antichi, Disegni e dipinti XIX-XX secolo, Antiquariato, design e oggetti d’arte, Tappeti contemporanei, Opere grafiche e multipli d’artista, Gioielli.

Tra le opere incluse nel catalogo di Arte Moderna e Contemporanea troviamo un importante dipinto di Sandro Chia dal titolo I viandanti, presentato con una stima alta di 14mila euro; una tecnica mista su carta cm 70×93 del 1953 di Tancredi Parmeggiani stimata tra 12mila e 16mila euro, un raro dipinto anni ’40 di Emilio Scanavino, stimato tra 3mila 500 e 4mila 500 euro; una serie di opere acquistate in una famosa galleria Belga, tra cui una scultura di Stephan Balkenhol, Turm del 2007, pioppo e vernice, stima alta 12mila euro.

Importante la sezione Arte + Contemporanea, una nuova sessione destinata alle opere di artisti affermati ed emergenti italiani ed internazionali realizzate per lo più dopo il 2000.

In catalogo una sezione di opere proveniente da una importante collezione di artisti cinesi contemporanei come Xiao Ping, Zhu Hai, Shi Xinning, Huang Yan, Jiang Zhi, ma anche un disegno dell’artista inglese David Shringley, Untiled (I’m horrible) del 2009, proveniente da una galleria di Copenaghen, firmata sul retro e stimata tra i mille e 500 e 2mila 500. Interessante anche un collage di Jeppe Hein che raffigura come descritto dal titolo, Olafur Eliasson’s office forniture, i mobili presenti nello studio dell’artista Olafur Eliasson, che per ora potrebbe essere venduto per mille e 500 euro.

Segnaliamo anche Companions, il lavoro di Pae White, proveniente dalla galleria Kaufmann Repetto, una piccola scultura in porcellana e platino eseguita nel 2011, stimata mille e 500 euro.

Nel catalogo di Fotografia invece vanno citati nomi come: Emmanuelle Antille, Bernard Prinz, Sergey Bratkov, Anni Olofsson, Joel Peter Witkin, due fotografie di Matteo Basilé e un bel dittico di Dino Pedriali

Anche interessantissimo il catalogo di Tappeti e Arazzi Contemporanei, con lavori di: Tony Cragg, Ilya Kabakov, Stephan Balkenhol, Jan Fabre, Gunther Forg, Robert Indiana e molti altri.