Lempertz, all’asta la ragazza afghana di Steve McCurry

Colonia, tornano gli appuntamenti dedicati alla fotografia di Lempertz. Si parte il 6 giugno, occhi puntati sulla vendita Photography; e poi ancora su una selezione di scatti tra i lotti variegati della Evening Sale e della Day Sale in calendario il 6 e il 7 giugno, nessun limite tra i grandi classici e la sperimentazione più attuale.

Inizio in pompa magna con la Ragazza afghana, il ritratto iconico ad opera di Steve McCurry che immortala la dodicenne Sharbat Gula durante la sua fuga in un campo in Pakistan – le labbra serrate, la veste rosso fuoco, gli occhi verdi spalancati. L’ha nominata come la fotografia più riconosciuta nella storia la rivista National Geographic; da Lempertz una brillante stampa in Cibachrome va all’asta per € 12.000-15.000. Ed è in ottima compagnia. C’è l’autoritratto del fotografo tedesco Willi Ruge tra i top lot della casa d’aste di Colonia, si intitola Mi fotografo mentre mi lancio con il paracadute ed è in vendita per € 6000-8000. «Negli anni ’30 le fotografie dell’audace esperimento del fotografo furono pubblicate in numerose riviste illustrate in tutto il mondo», spiegano dalla maison.

Non solo. Per gli amanti della fotografia in bianco e nero ecco Irises, una natura morta floreale di grande eleganza che porta la firma di Robert Mapplethorpe (stima: € 13.000-15.000). Nell’ambito della fotografia classica, poi, si segnala invece una stampa vintage di grande formato della variante de Gli alberi fuori dalla mia finestra di Otto Steinert, capolavoro della fotografia soggettiva del cofondatore del gruppo Fotoform (Lot. 610, stima 10.000-15.000 €). «Steinert ha influenzato numerosi fotografi e fotoreporter tedeschi negli anni ’50 e ’60 come insegnante, prima a Saarbrücken e poi alla Folkwang School of Design di Essen, tra cui Detlef Orlopp, Peter Thomann, Adolf Clemens e Günter Hildenhagen, di cui in asta sono presenti diverse stampe», rivelano da Lempertz? I prezzi del catalogo, per i suoi scatti? Vari, da € 600 fino a € 1500.

Un ultimo lotto, tra i protagonisti indiscussi delle aste fotografiche di Lempertz di giugno. Si tratta di un piccolo libro del 1934, La bambola. Ricordi sul tema della bambola (Asta 1222 – Lot. 85 stima € 30.000-40.000). «Le bambole di Bellmer offrono uno sguardo sulla società dell’epoca e sulla condizione umana e si pongono in contrapposizione alle ideologie naziste e al culto ossessivo della perfezione del corpo. Il periodo in cui è stato realizzato il libro corrisponde con il suo ingresso nella scena surrealista parigina, dove i suoi scatti fecero grande scalpore. Le copie ben conservate di questo libro, che comprendono un testo e 10 stampe, sono particolarmente rare». Appuntamento a Colonia, a partire da martedì 6 giugno.

