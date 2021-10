Life is Beautiful: i gioielli trionfano da Sotheby’s Milano

Life is beautiful, come il titolo dell’incanto appena concluso da Sotheby’s Milano. Un’asta cross-category, al passo con i tempi – la quarta e ultima della serie, in realtà, dopo gli appuntamenti di Londra, Colonia e Parigi – dove dipinti e opere di design hanno sfilato insieme ai gioielli e agli oggetti di lusso più ricercati. Le iconiche Birkin, i bauli da viaggio Louis Vuitton, ma anche una ricca collezione di vasi progettati da Alessandro Mendini, due lavori di Emilio Vedova, i Satiri di Sandro Chia esposti alla Biennale di Venezia nel 1984. E infine il Winglet Foil della barca da regata Luna Rossa-Prada Pirelli AC75, tra le protagoniste della 36a America’s Cup di quest’anno, i cui proventi andranno alla Fondazione MEDSEA per sostenere una campagna di ripopolamento della Posidonia oceanica in Sardegna.

Lunga vita ai Gioielli (e al Design). Il podio delle aggiudicazioni

Primo posto della vendita, una collana e un anello di Bulgari, realizzati con ovali a stelle e strisce intervallati da lapislazzuli, corallo e diamanti che celebrano gli Stati Uniti. La stima? Una cifra compresa tra 8.000 e 12.000 euro, polverizzata da Sotheby’s Milano con un’aggiudicazione da 81,900 euro. Sembra di sentirlo Andy Warhol, tra le strade della Capitale: «Ogni volta che sono a Roma, visito sempre Bulgari perché è il più importante museo di arte contemporanea».

Medaglia d’argento, a Palazzo Serbelloni, per un raro lampadario del 1938 di Gino Sarfatti, fondatore di Arteluce e tra i più eleganti light designer del XX secolo. Anche in questo caso, il prezzo finale ha superato le aspettative, con un totale di 56,700 euro (stima: 30,000 – 50,000 euro).

E concludiamo la nostra rapida rassegna con l’anello di diamanti realizzato con motivo toi et moi, alla conquista della terza posizione: offerto per 13,000 – 21,000 euro, è stato travolto, online, da una pioggia di bid, fino a toccare il tetto di 47,880 euro.