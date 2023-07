Londra, oltre 80 anni di arte araba in mostra da Christie’s

È in corso la più grande mostra di arte araba a Londra, da Christie’s. Ad annunciarlo è la stessa casa d’aste, che riunisce nella sede londinese oltre 150 opere d’arte moderna e contemporanea per celebrare la creatività, la diversità e la storia dell’arte araba (fino al 23 agosto). Due le sezioni protagoniste: Kawkaba: Highlights from the Barjeel Art Foundation, ed Emirati Art Reimagined: Hassan Sharif and the Contemporary Voices. A rendere una simile esposizione possibile, la partnership con il Ministry of Culture and Youth e la Barjeel Art Foundation, Sharjah, Emirati Arabi Uniti, il tutto sotto la curatela di Ridha Moumni, Deputy Chairman di Christie’s Middle East and North Africa.

«L’arte moderna e contemporanea della regione rappresenta un’opportunità unica per vedere riuniti i capolavori dei principali artisti del mondo arabo», dichiara Dr Ridha Moumni, Deputy Chairman, Christie’s Middle East and North Africa e curatore della mostra. «L’esposzione non solo celebra artisti di alto profilo come Hassan Sharif, ma mette in luce l’impareggiabile creatività, la diversità e la ricca storia delle culture del Nord Africa e dell’Asia occidentale. Christie’s è onorata di collaborare con due prestigiose istituzioni culturali, la Barjeel Art Foundation e il Ministero della Cultura e della Gioventù degli Emirati Arabi Uniti, per quello che sarà un momento eccezionale per le arti e la cultura del mondo arabo a Londra quest’estate».

Kawkaba: Highlights from the Barjeel Art Foundation

Si parte da Kawkaba, “costellazione” in arabo. Vale a dire una mostra di 100 capolavori della Barjeel Art Foundation, creata nel 2010 da Sultan Soud Al Qassemi. Con opere provenienti da tutta la regione, si tratta di un vero e proprio omaggio alla ricca diversità artistica del mondo arabo, che risuona con una miriade di voci del Medio Oriente e del Nord Africa. Ma anche di un’esposizione equilibrata dal punto di vista del genere, che punta i riflettori tanto su artisti celebrati a livello regionale quanto su talenti sottorappresentati. «La mostra», commenta Sultan Sooud Al Qassemi, fondatore della Barjeel Art Foundation, «è una rara opportunità di vedere di persona una selezione di opere di alcuni dei più importanti artisti dell’Asia occidentale e del Nord Africa, collezionate nel corso di 20 anni. La maggior parte dei lavori in mostra non è mai stato visto prima nel Regno Unito. Le opere comprendono una selezione equilibrata tra i generi, il che consente ai visitatori di apprezzare il ruolo che le artiste moderne hanno svolto nella creazione di un fiorente movimento di arte moderna nella regione». E conclude: «La Barjeel Art Foundation è particolarmente orgogliosa di collaborare a questa mostra unica con Christie’s, da cui molte di queste opere sono state collezionate nel corso degli anni».

Emirati Art Reimagined: Hassan Sharif and the Contemporary Voices​

Una «selling and loan exhibition» che mette in dialogo e a confronto un nutrito corpus di opere di Hassan Sharif, figura centrale dell’arte contemporanea e concettuale della regione. A sfilare, qui, una serie di opere su carta, ma anche sculture, installazioni e opere tessili dagli anni ’80 al 2015, un anno prima della scomparsa dell’artista. Sharif ha vissuto la maggior parte della sua vita a Dubai, ispirando anche molti dei talenti affermati ed emergenti di tutto il Golfo, «dove la sua influenza sulla scena artistica del luogo continua ad essere visibile», specificano dalla maison. Non solo. Le opere di Hassan Sharif saranno presentate insieme a quelle di artisti contemporanei, in collaborazione con UAE Ministry of Culture and Youth – impegnato a sostenere, alimentare e promuovere la presenza delle arti emiratine a livello globale.