Mary Boone fuori dal carcere? Arriva la conferma

Tutti su Citizen, l’app statunitense che ti avvisa delle attività di polizia nelle tue vicinanze. L’app ti invia una notifica quando qualcuno nei tuoi contatti si unisce alla piattaforma e , nel corso della settimana, sembra che tra i nuovi downloader ci siano Derek Blasberg di Gagosian e Marlene Zwirner dello staff di David Zwirner. Ma una fonte ha informato artnet.news della presenza sull’app anche di uno dei nomi più chiacchierati del sistema dell’arte: all’inizio di questa settimana, sembra che qualcuno abbia restituito i privilegi telefonici alla leggendaria gallerista Mary Boone, che deve scontare una pena di 30 mesi per evasione fiscale?

Questa notizia ha innescato una domanda: è possibile che Boone sia riuscita a uscire presto, avendo scontato solo 13 mesi della condanna? Dopo aver inserito il suo numero di detenuto in un database carcerario, Wet Paint, la rubrica di artnet.news, ha confermato che Mary Boone è stata rilasciata dal Federal Correctional Facility a Danbury, nel Connecticut, e ora si trova in una casa nei pressi di Brooklyn prima di tornare in isolamento. Un portavoce dell’Ufficio federale delle carceri ha confermato che è stata trasferita da Danbury il 27 maggio in seguito al rischio di infezione da Covid-19. Alla fine di maggio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Michael Shea ha emesso un ordine che accelera il trasferimento domiciliare per i detenuti della FCI Danbury con un aumentato rischio di infezione. Ai domiciliari, Mary Boone è autorizzata a utilizzare il suo telefono cellulare.

La sua data di rilascio attuale è il 1° luglio 2021, quindi se le verrà concesso di trascorrere gli ultimi sei mesi della sua pena a casa, che è tipico per coloro che hanno una buona condotta, potrebbe essere fuori a metà anno o all’inizio del prossimo anno.