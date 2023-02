Mendes Wood DM annuncia una nuova super sede a Parigi

Non solo l’espansione a Est. Anche Parigi continua imperterrita ad attrarre nuove fiere, case d’asta, i più altisonanti nomi dell’art market fuori e dentro i confini europei, da Galleria Continua a David Zwirner, fino all’attesissima Hauser & Wirth. Ed eccola l’ennesima new entry sotto gli sfavilli della Ville Lumière: Mendes Wood DM annuncia l’apertura di uno spazio espositivo nell’iconica Place des Vosges – la più antica piazza pianificata in città. La deadline ufficiale? Molto presto in realtà, già a luglio 2023.

Sguardo alle prime anticipazioni. Sarà una galleria di 200 metri quadrati il nuovo volto parisienne di Mendes Wood DM, uno spazio espositivo disposto su due piani, nell’affollatissimo quartiere del Marais. A occuparsi della ristrutturazione, lo studio di architettura NeM / Niney et Marca Architectes (con Paul de Coudenhove), già responsabile della trasformazione della Bourse de Commerce – oggi sede della preziosissima Collezione Pinault. «Il progetto», spiegano dalla galleria, «mira a preservare tutte le caratteristiche originali dello spazio e a includere nuovi allestimenti che offrono l’opportunità di allestire mostre ambiziose con installazioni e proiezioni multimediali».

Non una meta a caso, s’intende. E non è soltanto una questione di trend. È Parigi la città in cui Pedro Mendes e Matthew Wood si incontrarono mentre studiavano filosofia, ai tempi dell’università. Ed è lì che hanno trascorso quegli anni dorati, sempre in movimento tra gallerie, musei, tra i corridoi dell’Ecole des Beaux Arts. «Parigi è straordinaria», dichiara alla stampa la partner Carolyn Drake Kandiyoti. «Non è solo un antico centro cosmopolita, ma anche un crogiolo di cultura che ha favorito singolari eredità di innovazione artistica, mecenatismo e creazione di collezioni. Venendo da San Paolo, conosciamo bene la storia del ventesimo secolo di scambi artistici tra Francia e Brasile».

Ultimi preparativi, prima tappa annunciata. Sarà una collettiva curata da Fernanda Brenner ad aprire le danze in Place des Vosges. I protagonisti: artisti brasiliani come Lucas Arruda e Sonia Gomes, in dialogo con nomi come Matthew Lutz-Kinoy. «Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della galleria, speriamo di dare un contributo significativo alla città». Bienvenue, bienvenue.