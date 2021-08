Las Vegas, MGM Resorts mette all’asta opere di Picasso

Sotheby’s annuncia una evening sale dedicata a Pablo Picasso in calendario il prossimo 23 ottobre, con una selezione di dipinti, opere su carta e ceramiche proveniente dalla collezione della catena alberghiera MGM Resorts. Non a New York, non a Parigi, ma al Bellagio Hotel di Las Vegas, in concomitanza – tra l’altro – con il 140esimo compleanno dell’artista. Il motivo dell’asta? «Creare una collezione ancora più inclusiva», spiega Ari Kastrati, Chief Hospitality Officer di MGM Resorts, «che mantenga l’ampiezza del nostro portafoglio dando più voce agli artisti delle comunità sottorappresentate». Secondo le prime anticipazioni, la vendita potrebbe raggiungere un totale di $100 milioni.

Ed ecco allora qualche dettaglio sugli undici lotti offerti da MGM. Primo fra tutti, Femme au béret rouge-orange del 1938, una delle ultime opere che ritraggono la musa e amante Marie-Thérèse (stima: $20-30 milioni); le due figure di Homme et enfant che – rivelano da Sotheby’s – «racchiudono la preoccupazione dell’artista per la sua vita e per la sua eredità durante il periodo finale della carriera» (stima: $20-30 milioni); segue Buste d’homme, che «riflette sull’influenza artistica e tematica dei vecchi maestri come Velazquez e Rembrandt» (stima: $10-15 milioni); e ancora Nature morte au panier de fruits et aux fleurs, la tela dipinta nel 1942 durante l’occupazione nazista di Parigi (stima: $10-15 milioni).

Con l’obiettivo di promuovere l’incanto, inoltre, gli organizzatori hanno previsto un vero e proprio tour delle opere in giro per il mondo, con esposizioni nelle sale di Sotheby’s New York (dal 7 al 13 settembre), nelle città di Taipei (il 17 e il 18 settembre) e di Hong Kong (dal 7 all’11 ottobre) e infine alla Bellagio Gallery of Fine Art, a Las Vegas (dal 21 al 23 ottobre), ultima tappa prima della vendita.

«È un privilegio presentare questa esemplare selezione di opere di Picasso dalla collezione d’arte MGM, in un’asta speciale per sostenere MGM Resorts nell’evoluzione della sua collezione», commenta Brooke Lampley, Sotheby’s Chairman and Worldwide Head of Sales for Global Fine Art. «MGM Resorts è un marchio di intrattenimento e ospitalità di livello mondiale noto per offrire le migliori esperienze alla sua clientela, e non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare la magia di una Evening Sale di Sotheby’s a Las Vegas per la prima volta».