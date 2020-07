Nasce ‘The Vault’, il caveau digitale unico al mondo

Nei giorni scorsi Alessandro Guerrini, AD di Art Defender, e Bernabò Visconti di Modrone, AD di Artshell, hanno presentato The Vault: il primo caveau digitale per la gestione integrata di beni da collezione.

«Art Defender – piattaforma di servizi integrati per la conservazione, gestione, valorizzazione dei beni da collezione – grazie all’utilizzo di Artshell – innovativo strumento gestionale progettato per riunire in un unico ambiente digitale tutte le funzionalità di un archivio professionale e consentire la condivisione efficace del lavoro – porta il suo core business alla versione 3.0, integrando e ampliando la sua rete di strutture high tech», si legge nel comunicato stampa.

Alessandro Guerrini, AD di Art Defender, ci ha guidati nella scoperta di The Vault

Che cosa è The Vault? In che cosa consiste la sua identità innovativa?

«The Vault è prima di tutto la sinergia tra due realtà: Art Defender, azienda leader nella custodia di beni di pregio e nell’art collection management, e Artshell, top player nel settore art web tools. Questa collaborazione ha reso possibile la traduzione digital dei massimi standard di sicurezza fisica dei caveau in termini di data protection e al tempo stesso un accesso smart e immediato ai servizi offerti da Art Defender. Sarà possibile richiedere un preventivo e attivare i servizi erogati da Art Defender – tra cui valutazione, assicurazione, trasporto – con un click. Questa gestione contemporanea delle collezioni, senza rinunciare alla privacy, rappresenta un unicum internazionale».

Art Defender è azienda leader nel settore dei caveau e permette agli utenti di unire massima sicurezza e fruizione degli oggetti conservati. Che cosa significa, in pratica?

«La nostra rete di impianti rispetta i più elevati standard di sicurezza e conservazione dei beni da collezione ma questo non significa che siano inaccessibili ai loro proprietari. Al contrario i nostri clienti hanno la possibilità di visionare le loro opere ed eventualmente condividerle con chi desiderano all’interno delle nostre strutture dove abbiamo ambienti pensati ad hoc per questo scopo».

The Vault nasce in collaborazione tra Art Defender e Art Shell, in che modo si sono unite queste due realtà?

«Art Defender ha coinvolto Artshell per la realizzazione del nuovo sito web, e poi la partnership tecnologica si è rafforzata con The Vault, nato dalla comune visione di un art world sempre più smart».

A chi si rivolgono The Vault e i suoi servizi?

«Abbiamo pensato The Vault per tre principali categorie di utenti: i collezionisti privati che desiderano uno strumento semplice e sofisticato per gestire anche le collezioni più complesse, monitorare ubicazioni e accedere a una vasta gamma di servizi; chi ha un numero limitato di opere ma, anche per periodi limitati, ha necessità di accedere a servizi di diversa natura o di condividere immagini e informazioni relative ai propri beni; operatori di settore come galleristi, dealer, consulenti e antiquari che hanno necessità di condividere in maniera dinamica opere, informazioni e preventivi, spesso con più interlocutori contemporaneamente, velocizzando i tempi del dealing e ottimizzando tutte le operazioni successive alla vendita».

Può farci qualche esempio di servizi a cui può accedere l’utente di The Vault?

«Assolutamente. The Vault è in primis un archivio sicuro, protetto e costantemente aggiornato contenente tutte le informazioni – immagini, descrizione, curriculum espositivo e bigliografico, certificazioni di autenticità e assicurazione – riguardanti una specifica collezione o nucleo di opere. Il collezionista potrà godere di un monitoraggio sicuro e costante dei propri beni, scegliendo quali informazioni condividere e con chi. Rilasceremo su The Vault l’accesso immediato a quelli che sono i principali servizi di art collection management di Art Defender: valutazione, assicurazione, trasporto, condition report, servizio fotografico e una chat che garantirà all’utente un contatto diretto e veloce con Art Defender. Infine, la The Vault community: un calendario esclusivo di eventi pensato ad hoc per i membri di The Vault».

Quali sono i costi di The Vault per l’utente?

«The Vault ha costi flessibili e offre la possibilità di scegliere pacchetti che più si adattano alle esigenze dell’utente. Il costo, infatti, si basa sul numero di opere e sui servizi di cui il cliente decide di avvalersi. Il range di prezzo va da € 100 all’anno fino ai € 1.600 circa».