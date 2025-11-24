New in town! Upsilon Gallery ha aperto a Milano

C’è un nuovo spazio espositivo di circa 200 mq nel cuore di Milano, in via Gastone Pisoni 2. Proprio mentre la città accoglie i giganti del mercato dell’arte, Upsilon Gallery inaugura la sua prima sede italiana ed europea continentale, dopo quella storica nell’Upper East Side di Manhattan e quella più recente nel quartiere Mayfair (oltre a un ufficio operativo a Miami). «La scelta di Milano per il primo centro operativo nell’Europa continentale, riflette il ruolo che questa città riveste nel panorama internazionale come crocevia di culture», spiega il CEO e Founder di Upsilon Gallery, il mercante d’arte tedesco-argentino Marcelo Zimmler. «Un ponte tra passato e futuro – basti pensare alla sua tradizione artistica, custodita nelle opere di un genio visionario come Leonardo da Vinci, dall’Ultima Cena al Codice Atlantico, o nella Pietà Rondanini del Michelangelo al Castello Sforzesco – che oggi esprime la sua creatività anche nel mondo della moda e del design».

Quindi ecco il primo appuntamento meneghino, a partire dal 18 novembre: una mostra personale di Osvaldo Mariscotti, con opere della collezione The Valley che creano un dialogo con New York e Londra – dove saranno ospitati dipinti della medesima collezione. Un punto di partenza che la dice lunga sull’indirizzo della galleria: «Dopo questo primo progetto, e partendo dalle nostre origini newyorkesi – commenta Zimmler – punteremo a offrire un programma innovativo centrato su talenti provenienti da ogni parte del mondo. Dopo Mariscotti, nel 2026 sarà infatti la volta di artisti come la sudcoreana K. Blick, con un’esposizione dedicata al mito della volpe e nove code, e Hannah Lim, britannica di origini singaporiane per un racconto scultoreo tra arte e design. La nostra presenza qui muove dal desiderio di assistere al meglio i nostri acquirenti più fedeli: sia radicati a livello regionale, dato il costante aumento di collezionisti in Italia, che nelle vicine Zurigo e Parigi, così come in molte altre città europee».

Non solo una galleria, ma un modello di business multicanale pensato per supportare gli artisti e ampliare il portafoglio clienti attraverso soluzioni integrate, tra mostre, eventi e un programma editoriale. Ovviamente nella sempre più internazionale città di Milano: «Milano non è solo un fiorente polo culturale», conclude Marcelo Zimmler. «Quale capitale industriale e finanziaria del Paese – ospita infatti la principale Borsa italiana – rappresenta a pieno quel “Nuovo Rinascimento” economico da molti invocato a fronte delle agevolazioni applicate dal governo. Azioni che, come ad esempio l’approvazione dell’aliquota IVA dal 22% al 5% per la vendita delle opere d’arte, hanno fatto di un’opportunità una realtà imprenditoriale nel segno della nostra espansione internazionale».