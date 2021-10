Christie’s, Beeple torna all’asta con Human One

Farà il suo debutto proprio oggi nelle gallerie del Rockefeller Center, per poi passare sotto il martello di Christie’s il prossimo 9 novembre, tra gli highlights dell’attesissima 21st Century Art Evening Sale. Stiamo parlando di Beeple, il terzo artista vivente più costoso del momento – secondo soltanto a Jeff Koons e David Hockney – che torna a sconvolgere il mondo delle aste con una scultura dal titolo Human One. Una scultura, sì, avete letto bene: dopo il successo del collage digitale Everydays – The First 5000 Days, l’artista dei record ci riprova con un’opera in real life, ma al testo tempo unica, dinamica e accompagnata da un token non fungibile. Il suo prezzo finale potrebbe superare i $15 milioni.

Che cosa sarà offerto in pratica da Christie’s, a New York? Secondo le prime anticipazioni, la scultura “ibrida” consisterebbe in quattro schermi video interconnessi e attraversati da Human One, un astronauta dal passo ritmico che fluttua, superficie dopo superficie, tra paesaggi distopici. Una sorta di grande teca, o forse più una cabina del telefono, dove sia l’opera sia il suo NFT – spiegano gli esperti – mostreranno immagini che variano di continuo, estratte da un pool di creazioni visive aggiornate dall’artista per tutta la sua esistenza.

«Il design di Human One», spiega Mike Winkelmann, aka Beeple, «permette al video di essere modificato da remoto sia nell’oggetto fisico che nel suo NFT, consentendo al messaggio e al significato di questo pezzo di evolversi nel corso della mia vita. Mentre un’opera d’arte tradizionale è più simile a un’affermazione finita, congelata nel tempo nel momento in cui viene completata, l’esclusiva capacità di aggiornamento di quest’opera d’arte la rende più simile a una conversazione in corso».

Detta in altre parole: Beeple sfida Beeple e tenta l’impossibile, mirando a sorprenderci, stavolta, con un’opera IRL, di certo unica, eternamente contemporanea. Sarà questa la chiave per superare il suo stesso record multimilionario? «All’inizio di quest’anno», commenta Noah Davis, Specialist, Head of Digital Art & Online Sales, «[Beeple] ha praticamente messo fuori gioco l’intero mondo dell’arte, quindi non riesco a immaginare come debba essere forte quel peso – il peso delle aspettative di questo enorme pubblico globale. Ma so che con Human One, e contro ogni previsione, Mike ha ottenuto qualcosa di storico (ancora una volta)». Appuntamento al 9 novembre per assistere a una nuova pioggia di bid.

