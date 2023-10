New York, ci sono (ben) tre Cézanne in asta da Christie’s

Proseguono le danze! La stagione autunnale è appena iniziata e già si susseguono instancabili gli appuntamenti con le grandi aste internazionali: tra queste si annoverano sicuramente le prestigiose vendite newyorkesi, tra cui l’attesa 20th Century Evening Sale da Christie’s; ed è proprio nel corso di quest’ultima che tre magnifici dipinti di Paul Cézanne saranno offerti all’incanto. Il 9 novembre, grazie agli sforzi congiunti di Christie’s e della Fondazione Langmatt, durante la New York Fall Marquee Week, verranno aggiudicati al miglior offerente le opere Fruits et pot de gingembre, Quatre pommes et un couteau e La mer à l’Estaque. L’eccezionale trio arriva direttamente dalla collezione dello svizzero Langmatt Museum di Baden, che ospita una delle più importanti raccolte europee di arte impressionista, vedute veneziane del XVIII secolo, rare ceramiche e arazzi dall’Est asiatico, assemblata con cura e passione agli inizi del Novecento dai collezionisti Sidney e Jenny Brown – Sulzer, eredi della storica famiglia fondatrice della BBC (oggi AAC).

«Le vendite dalle collezioni museali sono materiale altamente sensibile», osserva Dirk Boll, Deputy Chairman del dipartimento 20th/21st Century Art, Christie’s EMEA, «siamo rimasti estremamente colpiti dalla premura e dalla cura con cui la fondazione e la direzione hanno selezionato e gestito i lavori». «Christie’s porta decenni di esperienza nel trattare con le vendite di musei, che fanno parte della pratica istituzionale nell’area culturale anglo – americana», aggiunge Max Carter, Vice Chairman, 20th/21st Century Art, Christie’s, affermando inoltre: «Cézanne è il padre dell’arte moderna e molti dei suoi più importanti lavori sono stati acquisiti nei trent’anni successivi alla sua morte, avvenuta nel 1906 – il trio offerto all’incanto da Christie’s questo novembre è stato infatti acquistato proprio in questo periodo», spiega orgoglioso il vice direttore, e conclude infine «non potremmo essere più onorati di gestire questo gruppo storico, soprattutto Fruits et pot de gingembre, una delle più importanti e squisite nature morte di Cézanne mai vendute all’asta».

Probabilmente realizzato nella tenuta di famiglia di Aix-en-Provence, Fruits et pot de gingembre (1890-1893) – con una stima che va per i $ 35-55 milioni – fa parte di un gruppo di tele che Cézanne dipinse nel periodo a cavallo fra il 1880 e il 1890, assieme agli iconici lavori dalla serie Bathers e alle sue vedute di Mont Sainte-Victoire. La raffinatezza della composizione, identificata come una natura morta, è paradigmatica della maestria raggiunta dall’artista all’apice della sua carriera. Quatre pommes et un couteau (stimata tra i $ 7-10 milioni) presenta di nuovo un soggetto caro al maestro francese: le mele, protagoniste della tela, sono diventate negli anni un tratto distintivo del pittore; dal 1870 sono sempre più frequenti nelle sue opere, che passano lavori di stampo prettamente impressionista ad uno stile più elaborato, più costruito. L’ultimo dipinto, La mer à l’Estaque (stima $ 3-5 milioni), raffigura un suggestivo scorcio del golfo di Marsiglia, una vista sull’area portuale dell’Estaque, quartiere periferico della città francese abitato principalmente da pescatori. Eseguito alla fine degli anni ’70 dell’Ottocento, l’olio su tela racchiude la crescente audacia dello stile di Cézanne, maturata nel corso del suo soggiorno nella pittoresca località marittima.

In attesa dell’asta del 9 novembre, Christie’s ha organizzato proprio in questi giorni le usuali lot preview, le opere saranno infatti esposte ad ottobre nelle sedi di Hong Kong (dal 4 al 6), Londra (dal 10 al 13) e Taipei (nelle giornate del 21 e del 22). Per questa vendita sappiamo che il Langmatt – che rinuncia a questi lavori con l’obiettivo di raccogliere $ 45 milioni – si riserva la facoltà di ritirare le opere dal catalogo una volta raggiunto il budget necessario, per preservarle e permettere al museo svizzero il regolare svolgimento delle attività espositive.

Dopo l’aggiudicazione straordinaria di Montagne Sainte- Victoire (1888-1890) battuta per $ 137.790.000 nel corso dell’asta miliardaria Visionary: The Paul G. Allen Collection, non possiamo che aspettarci grandi risultati da questo trittico proveniente dalla collezione Langmatt.