Non solo Birkin: è record per una borsa Chanel all’asta

Non c’è storia, la Birkin resta la regina, con il suo record da $ 10 milioni fissato quest’anno dalla major Sotheby’s. Imprendibile. Ma ovunque, da New York ad Abu Dhabi, sono sempre di più gli esemplari di borse che raggiungono risultati davvero impensabili appena qualche anno fa. Come la Chanel dei record di Christie’s: una un rara borsa a cestino per la spesa in pelle di agnello nera e argento, marchio Chanel, esitata per la cifra di $ 152.400. Ben più di dieci volte la stima più bassa di $ 15.000 – e sopra a qualsiasi borsa Chanel mai passata all’asta.

Era uno dei lotti di punta dell’ultima asta di borse della stagione da Christie’s, Borse online – The New York Edit, chiusa con un totale di $ 3.640.963 e un venduto del 97% per lotto. Altri risultati eccezionali: una rara Mini Kelly in argento sterling, Hermès, circa anni ’90 , che ha raggiunto $ 127.000, una Mini Kelly 20 II in alligatore verde menta opaco con hardware in palladio, che ha realizzato $ 88.900 e una Birkin 25 in pelle Swift stampata multicolore in edizione limitata 1, 2, 3 & Away We Go con hardware in palladio di Nigel Peake, Hermès, 2019, che è stata venduta per $ 38.100.

Sempre a proposito di lusso, l’asta di Christie’s ha anche presentato la collezione Susie Hoimes: The Art of Costume Jewelry, che ha totalizzato $ 151.892. Il suo lotto migliore, una rarissima collana e spilla Demi – Parure in vetro Gripoix blu e verde, strass e perle finte attribuita a Chanel, circa anni ’30, è stata venduta per $ 20.320, quadruplicando la sua stima minima di $ 5.000. Mentre Splendor & Style: Handbags from the Collection of a Distinguished Lady ha raggiunto i 445.897 dollari, guidata da una pochette Kelly in pelle scamosciata Fauve Doblis con hardware in palladio , venduta per 30.480 dollari, tre volte la stima più bassa. Un anno perfetto per vendere borse all’incanto.