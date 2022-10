Non solo Hockney: tutti i risultati della London Evening Sale di Christie’s

Tempo di Frieze, sotto il cielo piovoso di Londra. Ma anche delle vendite di Christie’s, che si inserisce nella settimana vorticosa con la sua 20th/21st Century: London Evening Sale, dalla sede di King’s Street. Top lot della sessione: decisamente Early Morning, Sainte-Maxime di David Hockney (tutti i dettagli qui), che appare per la prima volta all’asta dopo più di 30 anni e moltiplica senza indugio fino a quota £ 20,9 milioni. Buona la risposta per nomi come Gerhard Richter, Nicolas Party, Tracey Emin, Scott Kahn, Bridget Riley, i risultati superano veloci le valutazioni iniziali. Grande attesa, proprio sulla fine, per i corpi danzanti, allungati di Ernie Barnes, Every Night, All night infrange le stime di £ 100.000-150.000, dritto e diretto fino a £ 440.000. E quasi ci sorprende, stavolta, che non scoperchi il tetto da 1 milioni (vi parlavamo qui dell’ascesa lampo dell’artista americano). Totale della vendita: £ 72,5 milioni.

Le parole di Katharine Arnold, Head of Post-War and Contemporary Art, sul capolavoro di Hockney: «In Early Morning, Sainte-Maxime», dice, «vediamo l’artista esprimere i suoi sentimenti di profonda contentezza e disinvoltura mentre il suo rapporto con Peter Schlesinger stava sbocciando. Questa scena squisita cattura le tonalità vibranti che il sole proietta mentre sorge sull’acqua scintillante della Costa Azzurra. Dimostra la magistrale capacità di Hockney di tradurre le qualità sfaccettate dell’acqua su tela, qualcosa che aveva recentemente ottenuto con effetti poetici nei suoi dipinti californiani sulle piscine». E aggiunge: «Il dipinto precede tra l’altro il capolavoro di Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), creato quando l’artista farà i conti con il duro colpo subito alla fine della relazione con lo stesso Schlesinger. Sembra riecheggiare il dramma gestuale del suo capolavoro del 1967, A Bigger Splash (Tate, Londra)».

Il record? Molto lontano, proprio Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), nel 2018, da Christie’s, ha toccato il tetto massimo di $ 90,3 milioni. Ma le tinte tenui del mattino di Hockney si inseriscono, rare, trasognate, tra i primi 10 prezzi dell’artista di Bradford.

Christie’s, 8 highlights della 20th/21st Century: London Evening Sale