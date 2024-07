Non solo il Tiziano da record. Tutti i risultati degli Old Masters di Christie’s

Ha fissato un nuovo record mondiale, ieri sera, da Christie’s, il Riposo durante la fuga in Egitto di Tiziano. Un traguardo atteso, non urlato, garantito – qui il nostro articolo, a pochi istanti dall’aggiudicazione di £ 17,6 milioni. Ma era in buona compagnia il vecchio maestro veneziano, la doppia tornata di vendita, tra The Exceptional Sale e Old Masters Part I Sale, ha fruttato un totale di £ 50,8 milioni.

Il commento a caldo della major: «Siamo entusiasti di aver presentato una delle più forti vendite serali di Old Masters di Christie’s London in oltre un decennio, con capolavori rari che rappresentano diverse delle principali scuole europee, molti erano nuovi sul mercato e avevano una provenienza illustre», ha dichiarato alla stampa Clementine Sinclair, Head of Old Masters London. E subito specifica la rarità della selezione: «Il 22% delle opere non era stato offerto sul mercato da almeno un secolo: il primo Tiziano, che era stato di proprietà di duchi, arciduchi e imperatori del Sacro Romano Impero, è tornato da Christie’s dopo quasi 150 anni, mentre l’Hals è stato offerto l’ultima volta da Christie’s nel 1919. La Madonna delle ciliegie di Metsys, recentemente riscoperta, ha suscitato un enorme interesse ed entusiasmo a livello internazionale, stabilendo un nuovo record per uno degli artisti più celebrati del Rinascimento nordico. Nel complesso, la vendita ha mostrato la continua ampiezza e profondità della domanda di opere d’arte eccezionali».

Ed ecco quindi i risultati finali, al di là del Tiziano ultra blasonato: c’era la Madonna delle Ciliegie tra i pezzi forti dell’incanto, ieri sera, uno dei dipinti più celebri di Quentin Metsys, il padre della scuola di Anversa. Proprio la National Gallery, l’anno scorso, dedicava al pittore una mostra nelle sue sale. Prezzo: £ 10,7 milioni (stima: £ 8-12 milioni), un nuovo world record per l’artista. E va a segno anche Portrait of a gentleman of the de Wolff family di Frans Hals, che ha chiuso con £ 5,7 milioni, a partire da una stima di £ 4-6 milioni. Vi anticipavamo in questo articolo tutti i capolavori all’incanto e le loro storie eccezionali.

Non finisce qui. Non delude le aspettative anche la Exceptional Sale di Christie’s, la raccolta di lotti fuori dal comune con un totale di £ 7,2 milioni, che includeva tra gli altri anche il vestito della damigella della Regina Elisabetta, andato per £ 37.800 (qui tutti i dettagli). «La London Exceptional Sale», ha dichiarato Amjad Rauf, International Head of Masterpiece and Private Sales, «è stata guidata dal responsabile di Eros, un’antichità ellenistica della Sydney Lamon Collection, venduta a più di due volte la stima più alta. Altri pezzi forti con provenienze storiche sono stati l’orologio cinese imperiale della Nezu Collection e un bureau mazarin di BVRB I di Buxted Park. […] Ciò evidenzia che i nostri clienti sono molto interessati alle storie e alle storie delle opere in offerta, così come alla loro rarità e alla loro squisita fattura».