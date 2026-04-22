Nuovo record assoluto per il design all’asta: volano a $ 33,5 milioni gli specchi di Claude Lalanne

Il design fissa un nuovo record sotto il martello. È appena accaduto da Sotheby’s, a New York, nella nuova venue portafortuna al Breuer Building: un importante e unico Ensemble di 15 specchi realizzati per Yves Saint Laurent e Pierre Bergé da Claude Lalanne ha raggiunto i $ 33,5 milioni di dollari (a partire da una stima di $ 10–15 milioni). Vale a dire un nuovo traguardo d’asta per l’artista, ma anche il prezzo più alto raggiunto in asta per un’opera di design, superando i $ 31,4 milioni dell’Hippopotame Bar di François-Xavier Lalanne (Sotheby’s, dicembre 2025).

Al centro della Collection of Jean & Terry de Gunzburg, l’ensemble di quindici specchi rappresenta l’origine e l’espressione più completa di una forma destinata a diventare centrale nella pratica di Claude Lalanne. Commissionato nel 1974 da Yves Saint Laurent per il Salon de Musique della sua residenza parigina — uno degli interni più iconici del XX secolo — il progetto iniziò con due specchi, i primi mai realizzati da Lalanne in questa forma, per poi espandersi nell’arco di un decennio fino a quindici elementi, culminando in una vera e propria installazione ambientale.

Realizzato interamente a mano in bronzo dorato, rame galvanizzato e vetro specchiato, con cornici di foglie elettroplaccate tratte dal giardino dell’artista, l’ensemble ha consacrato lo specchio come cifra distintiva del linguaggio di Lalanne e rappresenta ancora oggi il magnum opus della sua prima fase creativa. Per Terry de Gunzburg, che incontrò per la prima volta questi specchi durante gli anni come Creative Director di Yves Saint Laurent Beauté, l’opera aveva un forte valore personale — un legame che, insieme all’intuito della coppia nel riconoscere opere di duratura importanza, li portò ad acquisirla durante la leggendaria vendita della collezione YSL nel 2009. I due specchi originari furono inclusi in una prima mostra museale dedicata ai Lalanne al Centre National d’Art Contemporain nel 1975 e, dopo l’acquisizione da parte dei de Gunzburg, l’ensemble è stato presentato nella grande retrospettiva del 2010 al Musée des Arts Décoratifs di Parigi.

« Contesa da 5 offerenti in un’accesa battaglia durata 10 minuti», rivela una nota a caldo di Sotheby’s, «l’aggiudicazione sottolinea la straordinaria e costante domanda globale per le opere dei Lalanne e consacra questo insieme come uno dei risultati più significativi nella storia del design del XX secolo».