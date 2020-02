Nuovo record per Tamara de Lempicka da Christie’s

Nella vendita serale di Christie’s Impressionisti e Arte Moderna a Londra mercoledì la vera star è stata Tamara de Lempicka. Il suo Portrait de Marjorie Ferry (1932), ha stabilito un nuovo record per il suo lavoro, vendendo per 16,2 milioni di sterline, pari a 21,1 milioni di dollari. Con questo successo risultato Tamara de Lempicka ho battuto il suo precedente record, fissato solo tre mesi fa, quando La Tunique Rose (1927) ha venduto per 13,3 milioni di dollari in una vendita di Sotheby’s a New York.

L’interesse per il lavoro di Tamara de Lempicka si sta diffondendo al di fuori del mondo dell’arte: Lempicka, un musical sulla vita dell’artista dalla fuga dalla Russia della rivoluzione fino alla sua affermazione come personaggio amato dall’alta società parigina, si aprirà a Broadway a New York alla fine di quest’anno.

L’artista è presente in moltissime collezioni, ammirata da celebrità tra cui Barbara Streisand, Jack Nicholson e Madonna; quest’ultima ha anche presentato i suoi lavori nella parte iniziale del video musicale per la sua hit Vogue.

L’asta in totale ha realizzato un totale di 106,8 milioni pari a 139 milioni, la vendita di Christie’s ridotto le ansie su come la partenza del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe avere un impatto sul mercato dell’arte.

Il top lot della vendita A la rencontre du plaisir (1962) di René Magritte, che ha portato a 18,9 milioni di sterline (24,6 milioni di dollari), rendendolo il suo secondo lavoro più venduto di sempre. La vendita ha anche stabilito un nuovo record d’asta per George Grosz, il cui inquietante dipinto politico Gefährliche Straße (1918) ha venduto per 9,7 milioni di sterline (12,6 milioni di dollari).