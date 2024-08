Oasis: quando la chitarra della discordia andò all’asta a Parigi

La chitarra della discordia i fan la ricordano come un simbolo, fu la fine di un’era. Era l’estate del 2009 e Liam Gallagher distrusse lo strumento del fratello Noel nel backstage del festival Rock en Seine in coda all’ennesimo litigio plateale. Fu lo scioglimento degli Oasis, paventato da anni, scongiurato dai fan. Fu quello definitivo. Almeno fino ad oggi, quando un post sul profilo ufficiale del supergruppo annuncia le date di un nuovissimo tour. «This is it, this is happening».

Ed eccola, la chitarra della rottura, vera e propria incarnazione della carriera tumultuosa degli Oasis. Una L’ES-355 TD del 1960 rossa sgargiante, dal 1996 al 2009 Noel Gallagher ha suonato alcuni dei successi più noti su questa chitarra Gibson, che apparve per la prima volta nel video musicale di Stand By Me, nell’album Be Here Now. Anni dopo l’incidente, nel 2011, Noel Gallagher la affidò al liutaio francese Philippe Dubreuille per ripristinarne l’aspetto iniziale. «La 355 del 1960», diceva, «è la migliore chitarra della mia vita».

Nel maggio 2022, la galleria Artpèges e Lemon Auction la presentarono all’asta all’Hôtel Drouot di Parigi. Finì aggiudicata a un acquirente europeo – non meglio identificato – per € 385.500 (stima iniziale: € 300.000-500.000). E qualcuno ancora pensa che, se la chitarra fosse stata messa all’incanto ancora ferita, distrutta, sfondata, avrebbe fruttato non poche migliaia di più.

Solo per citare altri pesi massimi contesi nelle salesroom: nel 2023 la mitica Gibson SG psichedelica appartenuta a Eric Clapton è passata di mano per $ 1,27 milioni da Julien’s Auctions. Più di recente, nel 2024, la chitarra suonata sia da John Lennon che George Harrison – quella usata per il video di Help! e poi rimasta in una soffitta per oltre cinquant’anni – ha ritrovato la sua strada in una vendita da € 2,7 milioni, ancora da Julien’s Auctions. Mentre il pianoforte con cui Freddie Mercury compose capolavori come Bohemian Rhapsody ha trovato un proprietario nel 2023, da Sotheby’s, per £ 1,7 milioni.

Non finisce qui. Proprio fra due giorni, il 29 agosto, Sotheby’s metterà in vendita una chitarra elettrica, una Epiphone Les Paul Standard, usata da Noel nelle sessioni precedenti alla registrazione dell’album Definitely Maybe presso lo studio Sawmills. «Ho voluto iniziare a suonare le Epiphones per via dei Beatles», spiega il chitarrista. La stima oggi? £ 60.000-80.000. Wonderwall.