Oltre 30 milioni di dollari per il dinosauro di Sotheby’s

Sembra che le meraviglie della natura abbiano raggiunto risultati straordinari. Perlomeno da Sotheby’s, a New York, dove un giovane Ceratosaurus ha strappato $ 30,5 milioni al migliore acquirente – ben oltre la stima già stratosferica di $ 4-6 milioni. È il terzo prezzo più alto per un dinosauro mai passato all’asta.

«Ciò che attrae i collezionisti non è solo la passione per la scienza, è una profonda curiosità per le forze che hanno plasmato il nostro pianeta e oltre», spiega Cassandra Hatton, Vice Chairman, Global Head, Science & Natural History, Sotheby’s. E così passa di mano uno dei soli quattro scheletri di Ceratosaurus conosciuti – e l’unico giovane, tra questi – dopo un’accesa battaglia di offerte durata sei minuti, che ha coinvolto sei offerenti al telefono, online e in sala.

E si unisce ora allo stuolo di dinosauri venduti da Sotheby’s negli ultimi anni: come Apex, il fossile più prezioso all’asta, andato per $ 44,6 milioni nel 2024 e ora in prestito all’American Museum of Natural History; e menzione d’onore per il T-Rex Sue, il primo dinosauro in assoluto ad essere venduto all’asta, che ha raggiunto gli $ 8,4 milioni da Sotheby’s nel 1997, oggi conservato al Field Museum di Chicago.

«L’acquirente del Ceratosaurus», rivela una nota di Sotheby’s, «intende prestarlo a un’istituzione, come si addice a un esemplare di questa rarità e importanza». E non è l’unica superstar della vendita della major. Nella stessa sessione, il più grande frammento di Marte sulla Terra, l‘NWA 16788, è volato dritto a $ 5,3 milioni, stabilendo un nuovo record mondiale come meteorite più prezioso mai venduto all’asta – la bidding battle qui è durata 15 minuti e si è conclusa con un fragoroso applauso in sala.

Bene anche per il cranio di un Pachycephalosaurus, aggiudicato per la cifra record di $ 1,8 milioni (stima tra 800.000 e $ 1,2 milioni), mentre un piede di Tyrannosaurus Rex ha raggiunto quota $ 1,8 milioni (stima $ 250.000-350.000) e un’eccezionale sfera lunare ha trovato casa per 825.500 dollari (stima $ 300.000-500.000) – un altro record, stavolta per il meteorite lunare più prezioso mai venduto all’incanto.