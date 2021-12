Oltre € 8,3 milioni per l’Arte Moderna e Contemporanea de Il Ponte

«Entusiasmante», così la casa d’aste di Palazzo Crivelli commenta gli esiti dell’incanto di Arte Moderna e Contemporanea. E non senza ragione, visto il fatturato di oltre € 8,3 milioni, il 220% di rivalutazione dei prezzi base e il 96% di lotti venduti. Lo diceva il Capo Dipartimento Freddy Battino nel nostro ultimo articolo su Il Ponte: non lasciarsi trascinare dalle mode, ma seguire la grande qualità è la carta vincente di questo mercato (qui). Detto, fatto. Il Concetto spaziale, Natura di Lucio Fontana del 1959-60 è stato aggiudicato per € 562.500, una Combustione di Alberto Burri del 1957 per € 375.000, Il giorno e la notte di Giorgio de Chirico ha raggiunto quota € 350.000. En plein anche per l’Autoritratto di Gino Severini (€ 275.000) e Niente da vedere niente da nascondere di Alighiero Boetti (€ 212.500), mentre Nudo in riva al mare / La rosa del mare, dipinto da Cagnaccio di San Pietro, arriva senza sforzo a € 118.750. Speriamo siate riusciti ad ammirarli alla splendida preview di via Pontaccio 12, prima di vederli scivolare nei meandri del collezionismo. O che siate proprio voi i migliori offerenti di uno di questi capolavori e ora stiate sorridendo, leggendo queste nostre righe.

Gli highlights della vendita, da Fontana a Cagnaccio di San Pietro