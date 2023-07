Dopo la white gloves sale del 2022, David Hockney (1937) torna da Phillips il 20 settembre 2023 per una nuova asta dedicata. Le opere saranno esposte per l’auction viewing presso la sede londinese della casa d’aste, al numero 30 di Berkeley Square, dal 14 al 20 settembre.

L’artista inglese, la cui produzione spazia dalla pittura alla fotografia, dal disegno alla grafica, è stato pioniere nell’uso della tecnologia digitale nel campo delle arti visive ed è uno dei più celebrati e influenti artisti del XX e del XXI secolo. Terminati gli studi al Royal College of Art, nel 1964 si trasferisce in California iniziando a dipingere le ville, le case, le atmosfere idilliache di quella Los Angeles leggera e queer: un idillio color pastello di piscine assolate e sospensioni morali. Sul mercato secondario la sua tela Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972) è stata venduta nel 2018 da Christie’s per più di $ 90 milioni, diventando il dipinto più pagato al mondo, per un artista vivente.

Nella precedente asta omonima dello scorso settembre, da Phillips, i top lot della serata sono state due stampe su carta, tratte dalla stessa serie, The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) (2011), realizzate da Hockney il 30 maggio una e il 19 febbraio l’altra e rispettivamente battute a £ 340.200 e £ 315.000. Comunque tutti i 78 lotti sono stati venduti, e il 50% di questi ha superato, a volte doppiandole, le stime. Osservando gli straordinari risultati raggiunti nel 2022, Phillips ha deciso di trasformare l’evento in un appuntamento fisso nel calendario della sede londinese. Il London Editions Departement ha infatti aggiunto l’asta dedicata a Hockney al programma annuale di vendita di Londra. L’ampia selezione dei pezzi copre l’intera carriera dell’artista, dai primi lavori accademici fino ad arrivare ai più recenti esperimenti digitali, passando attraverso un più vasto corpus di opere intermedie, tra le quali figurano anche alcune composizioni per le iconiche piscine.

Tra i lotti in vendita al miglior offerente anche le rare litografie realizzate dall’artista, quando ancora diciassettenne frequentava la Bradford School of Art, Woman with a Sewing Machine (1954) e Fish & Chip Shop (1954). Quest’ultima, appartiene a un set di circa sei litografie, una delle quali fu regalata da Hockney alla coppia, che la tenne esposta nel locale per molti anni; il soggetto descritto nell’opera ci fa tornare indietro nel tempo, a quando il giovane David Hockney, sul far della sera, dopo una giornata passata in accademia si recava nella tavola calda di Jhon “Hayden” Smith (1901-1970) e sua moglie Janet (1902-1987) per rifocillarsi con i loro croccanti filetti di pesce. La stima di Fish & Chip Shop per l’evento del 20 settembre 2023 si aggira intorno alle £ 20.000, chissà se il lotto riserverà nuove sorprese la sera dell’asta. Mostrando come l’artista ha continuamente cercato di spingere i confini dell’incisione tradizionale, accompagnano la produzione i recenti disegni su iPad stampati su carta, come The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) – 2 January (2011), le cui stime si aggirano tra le £ 80.000 e le £ 120.000, Self-Portrait (1986) stimato tra le £20.000 e le £ 30.000, esempio delle home-made prints sperimentali che Hockney ha sviluppato negli anni ’80 utilizzando una fotocopiatrice da ufficio, o come Pembroke Studio Interior (1984) della pionieristica serie Moving Focus di Hockney, battuto sempre da Phillips a £ 50.400 nel 2020.

Robert Kennan, Head of Editions, Europe, ha dichiarato: «Questa regolare vendita di David Hockney nel calendario delle aste di Phillips sembra celebrare i risultati dell’artista, dalle sue prime litografie della Bradford School of Art alle sue ultime pubblicazioni su iPad e un’entusiasmante varietà di opere intermedie. […] Questa asta fissa è un’opportunità per acquisire il lavoro di Hockney a tutti i prezzi; dalle opere entry level che partono da una base di £ 1000 ai pezzi con un valore superiore a £ 250.000 e oltre, c’è qualcosa per ogni collezionista».