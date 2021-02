Opere da indossare: da Sotheby’s Milano una selezione di gioielli d’artista

È in corso Jewels Online, l’asta di Sotheby’s Milano che vede sfilare quasi 150 capolavori dell’arte orafa. Non solo firme come Cartier, Bulgari e Buccellati, ma anche una selezione di gioielli di artisti incredibilmente versatili, più noti per aver creato dipinti e sculture che insoliti, splendidi monili (qui il catalogo completo).

È il caso di Pietro Consagra che, con Masenza, realizzò nel 1947 una spilla di diamanti. Una vera e propria opera d’arte che non ha nulla da invidiare ai lavori su larga scala e vanta, tra le altre, la partecipazione alla mostra The Italian Metamorphosis 1943-1968 a cura di Germano Celant. Ci sono le forme astratte di Consagra in quel piccolo microcosmo, incastrate l’una all’altra fino a scandire il ritmo della vita; un’opera d’arte a tutti gli effetti, dicevamo, ma più piccola, personale, pronta ad essere indossata e a girare il mondo su un corpo tutto nuovo (lotto 125, stima: 10.000 – 15.000 euro). «Un gioiello», scriveva lo scultore, «è una carica di emozione».

Passiamo allora a un altro nome della vendita, Giuseppe Uncini, protagonista di un’ulteriore collaborazione con Masenza. La sua è una collana di diamanti della serie Dimore, che fa eco a quella Porta aperta con ombra commissionata nel 1968 da Palma Bucarelli ed esposta alla GAM di Roma. Cambiano i materiali, cambiano le dimensioni e la committenza, ma la poetica dell’artista si manifesta forte in tutta la sua sperimentazione, proiettandosi su un oggetto piccolo ma oltremodo significativo (lotto 124, stima: 4.000 – 7.000 euro).

Un altro lotto, un altro gioiello d’artista. È il turno del bracciale in ametiste dei brasiliani Roberto e Haroldo Burle Marx, il primo pittore e architetto, il secondo gemmologo e amante dei tagli bizzarri (lotto 122, stima: 2.000 – 3.000 euro). «I loro lavori», riporta il catalogo, «entrarono nella collezione di Merle Oberone e oggi sono presenti in quelle dell’Imperatrice del Giappone e della Regina Margarete di Danimarca». Chiudiamo la nostra rassegna con i Sei pendenti di Dalì, sei minuscole sculture che rappresentano, tra gli altri, Carmen, San Narciso de las moscas e L’uomo su un delfino (lotto 123, stima: 20.000 – 30.000 euro). L’arte da indossare, da Sotheby’s, è online fino al 4 marzo.