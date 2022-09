Pandolfini: in arrivo la prima asta del primo dipartimento NFT italiano

Lo stavamo aspettando, era nell’aria già da un po’. Dopo l’exploit di Beeple nel 2021, che ha aperto le danze dei Non-Fungible Token nelle case d’asta tradizionali; dopo la corsa delle maison in giro per il mondo, impazienti di cavalcare l’onda nel nuovo trend internazionale; dopo il vorticoso saliscendi degli ultimi mesi, che pure fa notizia, e dà sempre da parlare. Dopo un anno e mezzo da quella fatidica aggiudicazione che ha travolto il mondo degli incanti, ecco l’annuncio di Pandolfini: nasce il primo dipartimento NFT italiano, si chiama NFT E DIGITAL ART. E con questo la prima asta, in programma, online, dal 22 settembre al 3 ottobre.

«Quello che con quest’asta Pandolfini inizia a raccontare», spiegano gli esperti, «è un mondo nuovo, un libro ancora non scritto che trascina in una realtà creativa liquida, avvolgente, come il web 3.0 e la sua grande rivoluzione di renderci finalmente protagonisti di ciò che stiamo vedendo rendendolo infine ciò che stiamo vivendo». Da qui l’obiettivo di tentare, perlomeno, di tracciarne le coordinate. A partire da Peter Gric, artista con un solido percorso pittorico che da decenni sperimenta la sua poetica anche in ambito digitale – l’opera proposta in asta da Pandolfini ha una valutazione di € 3.000-10.000. Di grandissimo impatto filologico è il lavoro di A.L. Crego, che prende le mosse da un’estetica retro-futuribile per poi rappresentare le proprie visioni mentali, attraverso veri e propri mantra visivi ipnotici. Come nel caso della sua GIF, in catalogo per € 2.000-4.000. E non è da meno Marcel Van Luit, l’opera AURORA «parla d’amore e di tempo: il tempo è troppo lento per chi aspetta, troppo veloce per chi teme, troppo lungo per chi soffre, troppo breve per chi gioisce, ma per coloro che amano, il tempo è l’eternità». € 40.000-100.000 è il prezzo di questo tempo eterno.

Non solo. Tra le proposte NFT di Pandolfini, anche due artisti con un percorso marcatamente generativo come Ivona Tau e Ismahelio. Specificano subito dalla maison: «Per arte generativa si intende il metodo di creazione di opere d’arte che è direttamente collegabile all’utilizzo di un algoritmo, in particolare, la forma espressiva per cui le opere non sono create direttamente dall’artista, ma dall’algoritmo stesso in base a come è stato preimpostato». E ancora: «Gli strumenti digitali al servizio della creatività diventano uno strumento proprio come il mouse, lo scalpello o il pennello, un pennello idealizzato che realizza quello che l’artista desidera, magari seguendo delle tonalità di colore o delle forme di espressione predefinite dall’artista».

Insomma, un’asta figlia del suo tempo. Di quella tecnologia che rende vendibili – eternamente tracciabili, inalterabili, infungibili – i lavori digitali. Appuntamento a fine settembre, con l’asta di Pandolfini.