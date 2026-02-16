Pandolfini mette all’asta la lampada Pigeon di François-Xavier Lalanne

Sono i coniugi Lalanne le superstar del mercato del design. Lo scorso anno, l’iconico Hippopotame Bar di François-Xavier passava all’asta a New York per la cifra record di $ 31,4 milioni, anticipato da mesi di aggiudicazioni straordinarie, tutte oltre i pronostici – e oltre i limiti della fantasia, in pieno stile Lalanne. Lo sa bene la maison italiana Pandolfini quando annuncia la vendita della lampada Pigeon di Lalanne tra i pezzi forti del format Spotlight Design, l’asta dedicata all’eccellenza nell’ambito del Design e alle Arti Decorative del ’900. L’appuntamento è il 25 febbraio, a Firenze, e la lampada da tavolo di Lalanne, in bronzo, rame e vetro, porta la stima importante di € 15.000-20.000.

«Un’illuminazione elegante, ironica e preziosa, nel perfetto stile Les Lalanne», spiegano da Pandolfini, «le cui sculture/oggetto/arredo surrealiste entrarono a far parte delle più grandi collezioni internazionali e ora sono particolarmente ricercate dai collezionisti. Un pezzo unico e assolutamente riconoscibile, che incarna perfettamente il linguaggio dei Lalanne, sospeso tra sogno e realtà e caratterizzato da una qualità frutto di una straordinaria perizia artigiana».

Altri lotti importanti, anticipati dalla casa: dalla lampada della serie Uchiwa di Ingo Maurer in legno e carta di riso (€ 10.000-15.000) alla lampada da terra di Lapo Binazzi in metallo laccato nei toni del blu e dell’arancio e neon giallo (€13.000-18.000), passando – sempre in tema di illuminazione – alla lampada da soffitto modello Apus di Studio A.R.D.I.T.I. in metallo del 1975 (€ 4.500-6.5000).

Chiude in bellezza la brocca in ceramica di Guido Gambone del 1955 stimata € 3.000-5.000, e il set di arredo per la tavola in vetro bianco e rosso di Fulvio Bianconi e Carlo Scarpa. Prodotti da Venini nel 1950 circa, i pezzi tra conchiglie e coralli sono proposti in catalogo con una stima di € 5.000-7.000.