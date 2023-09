Celati a lungo nel caveau di una banca, perfettamente conservati, testimoni del lusso e dello sfarzo sfrenato delle famiglie più influenti dell’Europa centrale tra XIX e XX secolo. Riemergono da Sotheby’s 200 gioielli legati alla dinastia asburgo-austriaca, saranno offerti all’incanto a Ginevra durante l’attesissima Sotheby’s Luxury Week. Tiare, spille, collane preziose: stimata tra CHF 3 milioni e CHF 5 milioni (circa $ 3.3 – $ 5.6 milioni), la collezione è la più importante vendita della casa d’aste per la categoria gioielli nobiliari dai tempi dell’asta Borbone-Parma, esitata quattro anni fa, sempre a Ginevra. «The most important viennese imperial and royal jewellery collection ever comes to auction at Sotheby‘s», titola a gran voce il comunicato della maison. Vere stime da sangue blu.

«La collezione è davvero eccezionale, vanta una combinazione unica di magnifici gioielli di corte e cerimoniali indossati dalle donne dell’élite europea e delle famiglie reali, nonché un importante assemblaggio di accessori da uomo tra cui orologi, portasigarette e altri effetti personali», dichiara Andres White Correal, vicepresidente e direttore senior di Sotheby’s Jewellery. E aggiunge: «Presentati insieme, la loro maestria superiore e il loro design squisito mostrano brillantemente lo stile e la grandezza della corte asburgica e ci permettono uno sguardo ricco e affascinante sulla vita privata di queste case dominanti europee quando la corte di Vienna era nella sua forma più potente e opulenta».

Le mode alla corte viennese furono dettate dall’imperatore Francesco Giuseppe e dalla sua consorte, l’imperatrice Elisabetta, ricordata con il soprannome Sissi e per la sua leggendaria bellezza. Quando il ritrattista di corte tedesco Franz Xaver Winterhalter immortalò Sissi nel 1865, mentre indossava una suite di diamanti a forma di stella nella sua elaborata pettinatura, iniziò una tendenza per gioielli versatili a forma di stella che durò per tutta la fine del XIX secolo. Ed eccole in asta da Sotheby’s, oltre 150 anni dopo: un’affascinante suite di tre stelle di diamante che possono essere indossate alternativamente come spille, forcine o come complemento per una tiara sfileranno, a novembre, tra i top lot scintillanti della maison. Stima: CHF 9000 e CHF 13.000.

Composta da oltre 200 esemplari, sorprendentemente incontaminata e con tutti i pezzi conservati nel loro design originale, Vienna 1900: An Imperial and Royal Collection presenta i gioielli eccezionali appartenuti all’arciduchessa Margherita Sofia d’Austria, all’arciduchessa Maria Immacolata d’Austria-Toscana e all’arciduchessa Maria Teresa d’Austria-Teschen, ma anche alcuni meravigliosi accessori indossati dallo zar Ferdinando I di Bulgaria e dalla principessa Maria Luisa di Borbone-Parma. Menzione speciale per le perle naturali, vere protagoniste nei gioielli del XIX secolo. Tra i top lot in asta scopriamo così uno straordinario ornamento per corpetto, progettato per sostenere una sfavillante cascata di perle naturali e presentato come regalo di nozze all’arciduchessa Maria Teresa (la stima pronosticata per il lotto è di CHF 270.000 – 450.000). «Si tratta senza dubbio del gioiello più significativo del XIX secolo che sia stato messo all’asta nel corso degli ultimi anni», dichiarano da Sotheby’s. Gli altri preziosi articoli in vendita includono un’importante spilla con una perla naturale a forma di bottone e goccia (stima: CHF 270.000 – 450.000), una tiara di perle naturali e diamanti di Köchert (stima: CHF 270.000 – 450.000) e una collana di perle naturali a cinque fili (stima: CHF 140.000 – 220.000).

Ultime note tecniche. Per offrire nei due eventi di novembre la preziosa selezione, Sotheby’s ha lavorato fianco a fianco con l’agenzia Philipp Württemberg Art Advisory GmbH. Prima dell’asta, come di consueto, i lotti saranno esposti presso le sedi di Sotheby’s in giro per il mondo, partendo da New York alla volta di Colonia, Parigi, Hong Kong, Bangkok, Singapore, Dubai, Taipei e Londra, per concludere finalmente il loro viaggio a Ginevra. A quel punto, l’asta Vienna 1900: An Imperial and Royal Collection sarà scandita in due sessioni differenti: la più attesa evening sale del 6 novembre e la vendita conclusiva del 7 novembre mattina. Appuntamento a quest’autunno con la Sotheby’s Luxury Week.