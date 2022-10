Phillips, Burri guida la vendita di Londra

Settimana di Frieze, settimana delle grande aste di Londra. È il turno della 20th Century and Contemporary Art Evening Sale di Phillips, che ha chiuso la partita, ieri sera, con un totale di £ 18.720.150 / $ 20.910.408. 33 lotti offerti, 31 venduti, nuovi traguardi mondiali – inclusa l’opera Before Minotaur di Robert Nava (£ 639,600 / $ 714,433). Guida la schiera un Sacco e Rosso di Alberto Burri datato 1956 (£ 3 mililioni / $ 3,4 milioni). Lo stesso titolo del record d’asta dell’artista italiano, in effetti, fissato a quota £ 9,1 milioni (Sotheby’s, 2016). Buone performance – senza scoppi – anche per Banksy, Yayoi Kusama, Salvatore Scarpitta, Damien Hirst. «Con il solido risultato ottenuto stasera», commenta a caldo Olivia Thornton, Head of 20th Century & Contemporary Art, Europe di Phillips, «siamo orgogliosi di fare seguito alla consistente performance a cui abbiamo assistito nel corso di questa settimana in tutto il mercato dell’arte». E aggiunge: «Abbiamo fatto tesoro del fermento di Frieze mentre Londra celebra questo momento fondamentale nel calendario artistico di tutto il mondo. Il nostro team ha messo insieme un catalogo d’asta entusiasmante e ben curato, caratterizzato da una forte presenza di artisti emergenti». E già si guarda al futuro, con gli incanti imminenti tra Hong Kong e New York.

Non solo Burri. 5 highlights di Phillips, da Scarpitta a Nava