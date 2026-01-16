Phillips mette all’asta i capolavori silenziosi di Vilhelm Hammershøi

Circa 150 opere provenienti dalla più importante collezione privata di arte danese, quella dell’Onorevole John L. Loeb Jr, che nei primi anni ’80 fu Ambasciatore degli Stati Uniti in Danimarca. Così Phillips annuncia una serie di aste straordinarie per la primavera 2026, tra Londra e New York, per un totale superiore ai $ 12 milioni. Inclusa una selezione di veri capolavori del pittore Vilhelm Hammershøi. «Quando arrivai per la prima volta in Danimarca, trascorrevo le serate in silenzio passeggiando nei corridoi di Rydhave, riflettendo sulle pareti vuote e pensando all’arte con cui ero cresciuto», racconta L’Ambasciatore John L. Loeb Jr. «Sebbene inizialmente avessi in programma di riempire gli spazi con opere di arte americana, fui presto attratto dalla quiete e dalla bellezza della pittura danese del XIX secolo. Era un’arte con cui mi sentivo a mio agio, e dalla quale mi sentivo confortato. Con il tempo, e con il Museo Hirschsprung come bussola, questa passione è diventata un modo per conoscere il Paese, la sua gente e la sua cultura».

Quindi eccole all’asta, pronte a passare di mano nel 2026: Interior with Windsor Chair at Strandgade 25 (1913) di Vilhelm Hammershøi, una scena d’interni per eccellenza dell’artista, sarà presentata con una stima di $ 2,5-3,5 milioni. Sempre dello stesso autore, Courtyard Interior at Strandgade 30 (circa 1905) è in catalogo per $ 3-5 milioni: ritrae una figura femminile che si sporge dalla finestra in un cortile, in una composizione che bilancia la quiete della vita quotidiana con un sorprendente Modernismo pittorico e continua ad affascinare il pubblico con la sua estetica anche a 120 anni dalla sua creazione. Mentre Study of standing woman, seen from behind (1884-1888) è stimata $ 600.000-900.000, La chiesa di St. Peter a Copenhagen (circa 1906) £ 600.000-800.000. «Quando le persone si troveranno di fronte a queste opere, spero che possano percepire la bellezza delle persone e della terra che io provai al mio primo incontro, e che queste aste continuino a far luce sulla straordinaria eredità artistica della Danimarca».

Non solo Hammershøi. Tra le opere più significative offerte da Phillips, anche la splendida scena di Bertha Wegmann di una giovane donna seduta in barca, che combina l’influenza degli impressionisti francesi con le qualità uniche della luce scandinava. Stima £ 150.000 – 200.000. In vendita all’Evening Sale of Modern & Contemporary Art, a maggio, a New York, anche Anna Ancher, tra cui la sua Ragazza che legge una lettera, che sembra rivaleggiare con la capacità di Hammershøi di catturare l’occasionale trascendenza della vita quotidiana. Mentre P. S. Krøyer, una delle figure di spicco tra i pittori di Skagen, è rappresentato da quattro lotti eccezionali, tra cui una delle più grandi opere dell’artista mai messe all’asta, il suo Autoritratto seduto al cavalletto sulla spiaggia di Skagen (l’unico esempio in mani private di una serie di quattro autoritratti eseguiti sulla spiaggia di Skagen tra il 1897 e il 1909, gli altri tre sono conservati al Museo di Storia Nazionale del Castello di Frederiksborg, alla Galleria degli Uffizi di Firenze e alla Casa di Michael e Anna Ancher a Skagen). Stima $ 300.000-500.000.

«L’occhio raffinato dell’Ambasciatore Loeb e la sua profonda ammirazione per la cultura danese hanno dato vita a una collezione di straordinaria profondità e sensibilità», dichiara Jeremiah Evarts, Deputy Chairman, Americas, Senior International Specialist, Modern & Contemporary Art. «Il suo impegno nel promuovere l’arte danese, in particolare le opere radicali di Vilhelm Hammershøi, ha contribuito a riportare l’attenzione globale su una scuola pittorica che continua a risuonare presso il pubblico contemporaneo».