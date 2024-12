Phillips, oltre $ 8,7 milioni per le aste di design a New York

Fine dei giochi per il design di Phillips, a New York. La chiusura è notevole, con il 95% del venduto per lotto e il 96% per valore, fino a un risultato complessivo di $ 8,7 milioni ottenuto da due vendite combinate, una di seguito all’altra. A partire dai lavori della ceramista Lucie Rie provenienti da un’importante collezione asiatica, come il Footed bowl del 1978 schizzato da una stima bassa di $ 60.000 fino all’aggiudicazione di $ 422.910. O ancora la coppia di poltrone Boule – note anche come Ours polaire – ad opera di Jean Royère, andate da una stima di $ 600.000-800.000 dritte al tetto di $ 1,9 milioni. Introdotta nel 1942 al Salon des Artistes Décorateurs, dove Royère progettò un intero salotto attorno a questa forma, la “Boule” divenne rapidamente una pietra miliare del suo design, la inserì sovente in molti dei suoi lavori successivi. «La coppia di poltrone è stata battuta per 482.500 dollari da Phillips nel 2009, superando di gran lunga la stima pre-vendita di 200.000-250.000 dollari. Ora, quindici anni dopo, la coppia di poltrone riflette la notevole ascesa del mercato di Royère».

«È stato un onore ospitare la prima asta negli Stati Uniti dedicata all’opera di Lucie Rie, e l’entusiasmo in sala era palpabile», dichiara Benjamin Green, Associate Specialist, Design, New York.«Siamo felici di aver raggiunto un tasso di vendita del 100%, per un totale di 3,2 milioni di dollari, più del triplo della stima minima fissata per la vendita. Questo risultato, insieme alla partecipazione di offerenti provenienti da oltre 20 Paesi, conferma il fascino senza tempo di Lucie Rie e la forza del mercato delle ceramiche di alta qualità. L’asta pomeridiana dedicata al design ha messo in evidenza le opere dei maestri del XX secolo, tra cui Jean Royère, la cui iconica coppia di poltrone Boule è stata venduta per oltre tre volte la stima minima dopo cinque minuti di offerte in sala. Anche il tavolino da caffè Tour Eiffel e la grande consolle Tour Eiffel di Royère sono stati venduti quasi cinque volte le loro stime minime, stabilendo il record mondiale d’asta per questo modello, a conferma della continua risonanza del designer».

Altri risultati significativi: En Forme sideboard di Charlotte Perriand ($ 342.900), “Compas” table, model no. 512 ad opera di Jean Prouvé ($ 127.000), Important dining suite di Eugène Vallin ($127,000), mentre il Kevin sofa di Giancarlo Valle ha trovato un proprietario per $ 114.300, partiva da $ 6000-8000 e sigla un nuovo record per l’autore. Ora si attendono i bilanci di dipartimento – e globali – di fine anno.