Phillips: una selling exhibition a Londra per celebrare Günther Förg

È Günther Förg il protagonista assoluto di Legacies of Modernism, la selling exhibition annunciata da Phillips, con un corpus di opere tutte provenienti dalla collezione della gallerista danese Mikael Andersen. Legacies of Modernism è innanzitutto una mostra, aperta al pubblico nelle gallerie della casa d’aste a Londra, a Berkeley Square (dal 21 agosto al 6 settembre), per celebrare la ricerca di Förg; poi una vendita, con la possibilità di accaparrarsi una delle opere esposte; ma anche la celebrazione della grande amicizia tra l’artista e Mikael Andersen, nata durante il tempo trascorso insieme nella casa studio di Andersen in Danimarca. Förg e Andersen ammiravano molto il lavoro di Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) e il ricavato della vendita contribuirà per questo allo sviluppo del padiglione del Museo Sonja Ferlov Mancoba nell’isola di Bornholm, in Danimarca.

«Quando ho compiuto 50 anni», rivela la gallerista Mikael Andersen, «ho organizzato una grande anteprima nella mia galleria, dove erano esposti alcuni quadri di Förg. Non appena sono arrivate le opere è stato come se fosse arrivata anche la primavera, riempiendo lo spazio di colore. A mio avviso, i dipinti di Förg hanno esplorato l’intera storia dell’arte, da Philip Guston a Barnett Newman, da Munch a Rothko, trasformandola in un’espressione unica, indubbiamente la sua. Non vedo l’ora di vedere questi pezzi della mia collezione, che dimostrano la straordinaria portata del lavoro di Förg, in una mostra curata da Phillips nei loro meravigliosi spazi di Berkeley Square, a Londra»

Non solo. Oltre alle opere di Förg, nella selling exhibition di Phillips saranno incluse anche le sculture di Ferlov Mancoba, che sottolineano la destinazione del ricavato e lo scopo filantropico dell’iniziativa. «Sono molto grata di poter prendere parte attivamente nel creare un padiglione del museo in onore di una grande artista donna, Sonja Ferlov Mancoba, e sono molto felice di poterle dare lo spazio che merita», rivela ancora Andersen. «.Förg era un grande fan delle opere di Sonja il che rende naturale per me vendere la mia collezione di Förg per aiutare il progetto in corso. Bornholm è un luogo straordinario, non esiste posto più adatto al mondo per questo padiglione del museo. Un artista di fama mondiale, su un’isola di fama mondiale, in un padiglione del museo progettato da un architetto di fama mondiale!». L’esposizione sarà visitabile e aperta al pubblico nelle gallerie di Phillips London a Berkeley Square dal 21 agosto al 6 settembre.

Photo Gallery: Legacies of Modernism