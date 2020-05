Piattaforma di vendita online: un nuovo futuro per Gagosian

Dopo aver chiuso le sue gallerie a causa dell’emergenza sanitaria, Larry Gagosian ha subito trovato un metodo alternativo per la vendita: attraverso una piattaforma online ha dato una sguardo al futuro vendendo oltre 40 opere. Il dipinto di Cecily Brown ha portato le vendite totali a quasi 14 milioni di dollari, segnando un record in termini di valore.

La vendita di Figures in a Landscape 1

Il dipinto in questione si chiama Figures in a Landscape 1 (2001) e Gagosian è riuscito a venderlo per 5,5 milioni di dollari attraverso la sua piattaforma online. L’ha reso così il secondo prezzo più alto mai pagato pubblicamente per una delle opere di Cecily Brown. Prima della vendita di Gagosian la pittrice aveva segnato un altro record d’asta con Sotheby’s che ha venduto Suddenly Last Summer (1999) a 6,7 milioni di dollari, raddoppiando così la stima iniziale.

Altre vendite sulla piattaforma online

Altre vendite degne di nota includono il dipinto Georg Baselitz Die andere Seite vom Ölfleck (L’altro lato della macchia d’olio) venduto per 1,5 milioni, il massiccio lavoro di Mary Weatherford Splendor in the Grass (2019), venduto per 750mila dollari e il colorato dipinto a griglia di Stanley Whitney Kind of Blue (2020), venduto per 350mila dollari.

Un progetto che guarda al futuro

Mentre il mondo dell’arte continua a resistere agli effetti del distanziamento sociale, le vendite online hanno acquisito slancio. La galleria Gogosian ha inoltre riscosso successo con il progetto Artist Spotlight. L’iniziativa offre una singola opera di un artista diverso ogni settimana, concentrandosi in particolare su artisti le cui mostre sono state cancellate o posticipate a causa della pandemia di COVID-19. La galleria ha dichiarato di aver venduto ogni opera offerta attraverso questo progetto.

Il progetto di vendita tramite piattaforma online di Gagosian sono forse una strategia vincente per guardare ad un futuro sempre capace di reinventarsi.