Picasso, Schifano, Apollonio. Tutti gli highlights dell’asta di Guidoriccio

Arezzo, martedì 22 febbraio, h 15:30. La casa d’aste Guidoriccio – da sempre specializzata nel settore dell’antiquariato – inaugura nel 2022 il format Opere d’Arte Moderna. Qualche nome in catalogo? Pablo Picasso, che sfila con una litografia su carta craft proveniente dalla cartella delle Imaginary Portraits (lotto 58, € 500 – 1000); ma anche un albero Senza titolo di Mario Schifano, in smalto su tela (lotto 7, € 7000 – 9000); e ancora l’Espansione Cromatica giallo rosa di Marina Apollonio, esponente del movimento ottico-cinetico internazionale (lotto 6, € 3800 – 5500).

«Questa è la prima asta in cui sono presenti solo opere d’arte del XX e del XXI secolo», rivela a exibart Alice Ioffrida, Direttrice del Dipartimento di Arte Contemporanea, «quindi il timore iniziale era lo scetticismo dei nostri utenti abituati alle aste di antiquariato. In realtà siamo stati piacevolmente sorpresi dall’interesse per i lotti, sia per quelli a offerta libera che per opere più importanti. Di sicuro un ruolo fondamentale è stato giocato dalla comunicazione e dall’attività di raccolta che proseguiremo trasmettendo fiducia a chi ancora non ci conosce».

Altri lavori da tenere d’occhio: l’Odalisca di Salvatore Fiume (lotto 4, stima: € 1500 – 3000), due pastelli a olio di Francisco Verd Duran, allievo di Mirò (lotti 15 e 16, € 200 – 300 ciascuno), una Figura femminile sull’altalena in bronzo ad opera di Leonardo Lucchi (lotto 41, € 1200 – 2000). Restiamo nell’ambito della scultura con la barca in terracotta invetriata di Enzo Bianco (lotto 43, stima: € 200-300), mentre un multiplo a composizione di Enrico Baj della serie La Piccola Apocalisse – ispirato alla grande opera dell’Apocalisse eseguita nel 1978 – passa sotto il martello con una stima di € 400 – 600. Potete dare qui uno sguardo al catalogo completo; oppure ammirare le opere dal vivo ad Arezzo, in via Galileo Ferraris 128, prima della vendita del 22 febbraio.