Primo capitolo, arrivano i libri e i manoscritti di Wannenes

Genova, tempo di debutto in casa Wannenes. Sfilano oggi, 30 maggio, i quasi 300 libri e manoscritti selezionati dal neo-dipartimento della maison, senza limiti tra una Commedia dantesca del 1484 e i grandi libri d’artista del Novecento, dentro e fuori i confini nazionali. Una wunderkammer di interessi, di epoche, di gusti, di passioni. Qualche nome a zig zag. C’è una raccolta di rari testi di enologia, a partire da Delle viti italiane. Milano: Giovanni Silvestri, anno 1825,in cui Giuseppe Acerbi illustra e classifica scientificamente gran parte della collezione delle sue ben 1552 varietà di vite (stima: € 200 – 300). C’è il seicentesco Rariorum plantarum historia di L’Ecluse, quel trattato sulla coltivazione del tulipano in Olanda, che da lì a pochi anni fu protagonista della prima grande bolla speculativa della storia – la cosiddetta «bolla dei tulipani» (stima: € 800 – 1200). Ci sono libri erotici, manuali di walzer, la prima edizione dell’opera omnia di Poliziano stampata nel 1494 dal leggendario Aldo Manuzio (stima: € 8000 – 12.000). Il testo più rilevante della selezione? «Sicuramente il manoscritto inedito di Gian Giacomo Leonardi», rivela a exibart il Capo Dipartimento Riccardo Crippa, «testimonia l’esperienza bellica e la politica dell’Italia nel tardo Rinascimento», a pochi anni di distanza dal più celebre Principe di Macchiavelli. Non solo. «Sottolinea l’importanza di leggere i testi antichi per trarne insegnamenti e imitarne le strategie migliori», spiega l’esperto, e «nella dedica, introduce un parallelo tra la struttura e la gestione di un esercito e quella del corpo umano, unendo così l’arte militare all’arte della pittura». Stima pre vendita: € 100.000 – 120.000.

Proseguiamo. Si incontra uno dei primi cataloghi illustrati di antichità romane, animali esotici, fossili e creature mostruose tra gli highlights della maison (stima: € 3000 – 4000), e ancora una grande raccolta di 92 libri illustrati giapponesi, tra gli autori figurano Kunisada, Hiroshige e Hokusai (stima: € 4000 – 6000). I collezionisti? Sconfinati, tanto quanto i generi in rassegna. «Da una fonte così varia mi aspetto un altrettanto vario collezionismo che non segua le mode e che non abbia pretesa di crearne, ma che voglia essere pura espressione di curiosità individuale», dichiarava Crippa a exibart già in fase di selezione (qui la nostra intervista). Detto, fatto. Per gli amanti della fantascienza, Wannenes propone oggi un’alternativa libraria alla saga di Star Wars, la prima edizione di L’anno due mila quattrocento quaranta. Sogno di cui non vi fu l’eguale. Seguito dall’Uomo di ferro che, stampato nel 1798, preannuncia molte delle innovazioni del mondo in cui viviamo (stima: € 300 – 500). Un altro importante lotto dell’incanto: senza dubbio il volume che racchiude Los Caprichos di Goya, le 80 tavole grottesche che mettono a nudo vizi, bassezze, aberrazioni e superstizioni del passato – tutte accompagnate da una sardonica didascalia esplicativa, inclusa la celebre “il sonno della ragione genera mostri” (stima: € 10.000 – 12.000).

Poche ore al gong di inizio, un intero tesoro su carta pronto a sfilare sotto il martello di Wannenes. Il lotto che potrà regalare più sorprese? «La mappa del Nord America di Mitchell stampata nel 1755», prevede Crippa, indicandone la prima edizione (e terza tiratura), universalmente riconosciuta come il più significativo esemplare dell’America del XVIII secolo. «È incredibilmente dettagliata», aggiunge, «rappresenta le città, le contee, le province americane, nonché gli insediamenti di frontiera, i forti, i villaggi indiani, i territori tribali, vengono rappresentate in modo accurato le catene montuose, i fiumi, i laghi, le zone di pesca nell’Atlantico settentrionale, nonché i canali del fiume San Lorenzo e dei Grandi Laghi». La sua rilevanza editoriale? «È evidente, già all’alba del 1781 era stata diffusa in circa 21 Stati e tradotta in diverse lingue, tra cui olandese, francese e italiano». Oggi passerà di mano per € 20.000-30.000, l’asta inizia alle 14:30. Fair warning.

Dante e gli altri. 4 testi preziosi in vendita da Wannenes