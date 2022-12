L’86% dei lotti venduti, il secondo sell-through più alto di sempre per un’asta londinese di questa categoria. Garanzie, tante, ma non è chissà quale notizia ormai. Otto opere aggiudicate per oltre un milione, capolavori rarissimi, nuovi traguardi all’incanto, nomi sempre sensazionali. Sono fuochi d’artificio per la Old Masters Evening Auction di Sotheby’s, che a Londra, questa settimana, chiude la partita con un fatturato da £ 32,7 milioni. Il top lot della vendita: senza dubbio Venere e Adone di Tiziano (e bottega), già esposto al Kunsthistorisches Museum di Vienna alla fine dell’anno passato. Il prezzo finale: £ 11,2 milioni. Vale a dire uno dei risultati più alti per il pittore italiano, secondo soltanto a quella Sacra Conversazione andata per $ 16,9 milioni, nel 2011, da Sotheby’s New York.

Fa bene la Crocifissione a fondo oro di scuola bolognese del XIII secolo, al lotto numero 1, con un debutto all’asta da £ 1,7 milioni. Record per Pier Francesco Foschi: la sua Sacra Famiglia, inseguita da cinque partecipanti, trova casa per £ 302.400. E vola a £ 163.800 il San Giovanni Battista di Elisabetta Sirani, quell’artista che il pittore Baldassarre Franceschini, già in pieno Seicento, descrisse come «il miglior pennello di Bologna», senza distinzioni di genere né categoria (qui tutti i dettagli). Nel 2016, da Bonhams, andava per £ 52.500.

Non solo. Spazio alle nature morte della Grasset Collection a Londra. Ai profili di fiori iridescenti, ai petali screziati, alle trasparenze ostentate dell’Età dell’Oro (ve ne parlavamo qui). Come i dettagli delicati di De Heem – le chiocciole perlacee, le spighe, le more succose, forse troppo mature – Still life of flowers in a glass vase passa di mano, rapida, per £ 2,7 milioni. Osias Beert il Vecchio batte due volte in una sola notte il suo record d’asta, prima con Still life of roses (£ 630.600) e poco dopo con Still life of tulips and an apothecary’s rose (£ 882.000). Ancora, ottimi risultati per Van Dijck (£ 2,1 milioni), Van Hulsdonck (£ 315.000), Van Kessel (£ 453.600), per le slitte trainate da cavalli di Barent Avercamp (£ 378.000). E poi ovviamente per la Veduta sul Canal Grande ad opera di Canaletto, con la migliore offerta (online) fissata stavolta a £ 3,7 milioni.

Ancora qualche numero: Old Damascus di Lord Leighton è stato venduto per £ 2,2 milioni – l’ultima volta nel 1993 da Sotheby’s Londra trovava un acquirente per £ 441.500. Record per The Ice Lake di Gustaf Fjaestad, andato per £ 163.800 – quasi quattro volte superiore alle 43.750 sterline realizzate nel 2019. Ultimo colpo del martello, Campaspe di John William Godward, che ha raddoppiato – e oltre – la sua stima massima pre-incanto, con un’aggiudicazione da £ 1,3 milioni.

Vecchi maestri, una moda sempre attuale. Nonostante la difficoltà nel reperirli, nonostante l’inflazione e i tassi d’interesse in aumento da una parte all’altra del globo. Occhi puntati su New York, adesso, con le grandi vendite di Old Masters di fine gennaio. Incluso un Bronzino ritrovato, stimato fino a $ 5 milioni.